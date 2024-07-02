Три тысячи рублей выплатили в Коми ветеранам боевых действий

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что ко Дню ветерана участники боевых действий получили единовременную выплату в размере трех тысяч рублей. Об этом губернатор проинформировал жителей региона через свою страницу в социальных сетях.

По словам Владимира Викторовича, выплату получили 11 тысяч человек. Он также подчеркнул, что в этот раз мера поддержки была предоставлена в беззаявительном порядке.