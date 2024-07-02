Три тысячи рублей выплатили в Коми ветеранам боевых действий
- 14:30 2 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что ко Дню ветерана участники боевых действий получили единовременную выплату в размере трех тысяч рублей. Об этом губернатор проинформировал жителей региона через свою страницу в социальных сетях.
По словам Владимира Викторовича, выплату получили 11 тысяч человек. Он также подчеркнул, что в этот раз мера поддержки была предоставлена в беззаявительном порядке.
Для получения остальных выплат, гражданам нужно будет обращаться в центры соцзащиты населения. Заявление на выплаты также можно подать по месту жительства до 30 ноября 2024 года.
Напомним, Владимир Уйба передал бойцам спецоперации гуманитарную помощь, в которую входили несколько единиц специализированной техники.
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