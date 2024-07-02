Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Три тысячи рублей выплатили в Коми ветеранам боевых действий

Три тысячи рублей выплатили в Коми ветеранам боевых действийФото из архива "Про Город"

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что ко Дню ветерана участники боевых действий получили единовременную выплату в размере трех тысяч рублей. Об этом губернатор проинформировал жителей региона через свою страницу в социальных сетях.

По словам Владимира Викторовича, выплату получили 11 тысяч человек. Он также подчеркнул, что в этот раз мера поддержки была предоставлена в беззаявительном порядке.

Для получения остальных выплат, гражданам нужно будет обращаться в центры соцзащиты населения. Заявление на выплаты также можно подать по месту жительства до 30 ноября 2024 года.

Напомним, Владимир Уйба передал бойцам спецоперации гуманитарную помощь, в которую входили несколько единиц специализированной техники.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости