В Удорском районе Коми пять населенных пунктов остались без медиков и лекарств

В Удорском районе Коми пять сел Большая и Малая Пысса, Латьюга, Политово и Патраково остались без медицинской помощи и лекарств. Местные жители жалуются в соцсетях, что у них только один выход - ехать до районной больницы. Путь туда составит около трех часов “по пескам и по болотам”.

На жалобу жителей района отреагировала только местная администрация. Власти муниципалитета сообщили, что с 3 июля в селе Большая Пысса к работе приступил фельдшер. Однако, чиновники не рассказали, как будут обеспечивать населенные пункты лекарствами, как и не сообщили причину отсутствия медиков.