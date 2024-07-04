В Удорском районе Коми пять населенных пунктов остались без медиков и лекарств
- 14:15 4 июля
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- Инесса Богатая
В Удорском районе Коми пять сел Большая и Малая Пысса, Латьюга, Политово и Патраково остались без медицинской помощи и лекарств. Местные жители жалуются в соцсетях, что у них только один выход - ехать до районной больницы. Путь туда составит около трех часов “по пескам и по болотам”.
На жалобу жителей района отреагировала только местная администрация. Власти муниципалитета сообщили, что с 3 июля в селе Большая Пысса к работе приступил фельдшер. Однако, чиновники не рассказали, как будут обеспечивать населенные пункты лекарствами, как и не сообщили причину отсутствия медиков.
Напомним, в Усть-Вымском районе Коми одно из сел осталось без автобусного сообщения. Жители не могут выехать как в районным центр, так и в Сыктывкар. Маршруты отменили по техническим причинам.
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