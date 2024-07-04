В нескольких районах Коми ветер усилится до 27 метров в секунду

Фото из архива "Про Город"

По информации гидрометеорологического центра Республики Коми, 4 июля с 10 до 12 часов, с сохранением до 24 часов, в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском и Интинском районах прогнозируется усиление западного ветра со скоростью 12-17 м/с, с порывами до 18-23 м/с, а местами до 25-27 м/с. Министерство чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми советует жителям:

Воздержаться от походов, выездов в лес и на водоемы, а также от участия в массовых собраниях. Стараться избегать больших отдельно стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн. Ввиду возможных перебоев с подачей электроэнергии, будьте готовы к отключениям света. Родителям рекомендуется обсудить с детьми правила поведения при ухудшении погоды.

Напоминаем, при любой экстренной ситуации незамедлительно звоните в спасательную службу по телефону "01", с мобильных - "101" или "112".

В главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно работает телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.