В апреле среднемесячная зарплата в Коми составила более 85 тысяч рублей
- 17:30 4 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В апреле 2024 года средняя месячная номинальная заработная плата в Республике Коми достигла 85 875 рублей.
Эти сведения появляются в отчете Комистата "Социально-экономическое положение Республики Коми за январь-май 2024 года".
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарплата увеличилась на 16, 1%, тогда как с января по апрель 2024 года она составила 81 470 рублей.
Стоит отметить, что в марте 2024 года средняя заработная плата в Коми была немного ниже и равнялась 82, 6 тысячам рублей.
Наибольшие заработные платы в апреле традиционно получили сотрудники, занимающиеся добычей полезных ископаемых - 203 526 рублей, а также специалисты в научной деятельности и разработках - 128 850 рублей.
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