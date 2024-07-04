В апреле среднемесячная зарплата в Коми составила более 85 тысяч рублей

Фото из архива "Про Город"

В апреле 2024 года средняя месячная номинальная заработная плата в Республике Коми достигла 85 875 рублей. Эти сведения появляются в отчете Комистата "Социально-экономическое положение Республики Коми за январь-май 2024 года".

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарплата увеличилась на 16, 1%, тогда как с января по апрель 2024 года она составила 81 470 рублей.

Стоит отметить, что в марте 2024 года средняя заработная плата в Коми была немного ниже и равнялась 82, 6 тысячам рублей.

Наибольшие заработные платы в апреле традиционно получили сотрудники, занимающиеся добычей полезных ископаемых - 203 526 рублей, а также специалисты в научной деятельности и разработках - 128 850 рублей.