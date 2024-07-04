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В Сыктывкаре приговорили к 8 годам двух наркоторговцев: их поймали с поличным сотрудники ФСБ

В Сыктывкаре приговорили к 8 годам двух наркоторговцев: их поймали с поличным сотрудники ФСБФото из архива "Про Город"

Суд города Сыктывкара рассмотрел уголовное дело по обвинению двух местных жителей. Молодой человек 24 лет и его 37-летний знакомый были признаны виновными в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Суд установил, что в сентябре 2023 года оба жителя Сыктывкара присоединились к организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Они прошли обучение методам конспирации, упаковки и сокрытия психотропных веществ.

После окончания обучения, им было поручено забрать пакет с запрещенными веществами из тайника вблизи поселка Язель в Сыктывдинском районе для дальнейшей реализации. 9 октября 2023 года, сообщники, арендовав автомобиль, отправились к указанному месту, где нашли 475 граммов психотропного препарата, и вернулись в Сыктывкар, где были задержаны сотрудниками ФСБ.

Наркоторговцы признали свою вину в суде. Преступников приговорил их к восьми годам тюрьмы и обязал заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей каждому.

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