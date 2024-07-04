В Сыктывкаре приговорили к 8 годам двух наркоторговцев: их поймали с поличным сотрудники ФСБ

Суд города Сыктывкара рассмотрел уголовное дело по обвинению двух местных жителей. Молодой человек 24 лет и его 37-летний знакомый были признаны виновными в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Суд установил, что в сентябре 2023 года оба жителя Сыктывкара присоединились к организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Они прошли обучение методам конспирации, упаковки и сокрытия психотропных веществ.