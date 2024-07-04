Ни грамма пальмы: Росконтроль назвал самые лучшие марки сливочного масла

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Эксперты Росконтроля представили список рекомендуемых брендов сливочного масла, которые соответствуют высоким стандартам качества. В этот список вошли четыре бренда, отобранные экспертным центром. На первом месте по мнению экспертов находится масло "Экомилк" с жирностью 82,5%. Ранее этот бренд попадал в черный список из-за содержания растительных жиров, однако производитель провел работу по улучшению качества продукта, и теперь "Экомилк" считается одним из лучших вариантов сливочного масла на рынке.

Марка "Брест-Литовск" оказалась подделкой, поэтому рекомендуется приобретать это масло только в проверенных магазинах. Одобрены также марки масла "Вкуснотеево" и "Из Вологды", которые соответствуют ГОСТу.

Кроме того, эксперты Росконтроля рекомендуют обращать внимание на такие аспекты при выборе сливочного масла, как жирность (не менее 82,5%), состав (избегать растительных жиров и искусственных добавок), производительность (покупать у проверенных производителей) и качество упаковки (приобретать в неповрежденных и герметичных контейнерах).

Следуя рекомендациям экспертов Росконтроля и выбирая качественное сливочное масло, потребители смогут наслаждаться его вкусом и получать все пользы от этого полезного продукта, сообщает progoroduhta.ru.