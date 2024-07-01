Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара

Фото из архива "Про Города"

Пекинская капуста: польза, особенности и применение Пекинская капуста, также известная как салатная, петсай или китайская, давно стала доступной в наших магазинах и на рынках. Этот продукт выделяется своими полезными свойствами и многообразием кулинарных применений.

Польза пекинской капусты Пекинская капуста является низкокалорийным продуктом и содержит в своем составе:

около 3,5% растительного белка;

в пять раз больше аскорбиновой кислоты (витамин С) по сравнению с листовым салатом;

набор витаминов, включая В1, В2, В6, РР, А, Е, К и U;

большое количество каротина (провитамин А);

лимонную кислоту;

минералы, полезные для здоровья почек;

16 видов аминокислот, в том числе незаменимые.

Этот овощ придает блюдам объем и насыщенность без лишних калорий, улучшает обмен веществ за счет высокого содержания клетчатки, легко усваивается и редко вызывает аллергии.

Пекинская капуста на наших огородах Для российских огородников пекинская капуста является относительно новым растением. Она была включена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, лишь в конце прошлого века. Сегодня существует около 50 сортов этой капусты, которые можно выращивать в различных регионах России. Этот овощ прекрасно адаптирован к нашему климату и способен давать первые урожаи уже к июню. Особенность пекинской капусты в том, что её можно собирать частично: срезав завязь с шестью листиками, растение остаётся на грядке и быстро отрастает.

Особенности вкуса и применения По вкусу пекинская капуста напоминает салат романо. Её сочные, мясистые и хрустящие листья делают продукт идеальным для свежих салатов. Овощ также отличается отсутствием ярко выраженного капустного запаха и привкуса, что делает блюда с его использованием более утонченными.

Пекинскую капусту можно:

Использовать в свежих салатах, сочетающихся с огурцами, морковью, перцем и курицей. Применять при приготовлении кимчи — традиционного корейского блюда из ферментированной капусты со специями. Добавлять в супы и бульоны, где она быстро варится, сохраняя текстуру. Использовать листья вместо лаваша или нори для роллов с овощами, мясом или рыбой.

Предостережения Несмотря на многочисленные полезные свойства, пекинскую капусту следует употреблять с осторожностью людям с хроническим гастритом или язвой, так как она может раздражать слизистую желудка. Высокое содержание клетчатки у некоторых людей может вызывать метеоризм и вздутие живота. Люди с гипотиреозом также должны ограничить потребление этого продукта из-за наличия гойтрогенов, которые могут влиять на функцию щитовидной железы.

Включение пекинской капусты в рацион позволяет разнообразить меню и получить множество полезных веществ, поддерживая здоровье и фигуру, пишет doctorpiter.ru.