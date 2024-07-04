"В этот день заберут золотой билет": Володина назвала два знака, которым повезет в лотерее
- 07:50 4 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известная астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на 4 июля 2024 года и выделила два знака зодиака, которым особенно повезет в лотерее в этот день:
- Овен (21 марта - 19 апреля) Овны, ваша решительность и настойчивость помогут сорвать крупный выигрыш. Прислушивайтесь к своей интуиции — она подскажет вам правильные числа. Удача на вашей стороне!
- Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Стрельцы, ваш оптимизм и вера в лучшее привлекут фортуну. Смело приобретайте лотерейный билет — у вас есть все шансы стать обладателем большого приза. Не упустите свой шанс!
Овнам и Стрельцам Василиса Володина советует испытать удачу 4 июля 2024 года. Звезды благоволят вам в этот день, поэтому смело мечтайте о крупном выигрыше. Смелость и позитивный настрой помогут притянуть удачу и осуществить заветные желания.
Остальным знакам зодиака астролог рекомендует не отчаиваться, если лотерейный билет не принесет джекпота. Помните, что удача любит настойчивых и оптимистичных людей. Продолжайте верить в свою счастливую звезду, и фортуна обязательно вам улыбнется, пишет pg12.ru.
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