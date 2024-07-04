Сбер предупреждает о всплеске случаев мошенничества в отношении руководителей и главных бухгалтеров
- 16:00 4 июля
- 6+
- astakhovaxenia
В июне выявлено более 20 мошеннических эпизодов
Схема не является новой — впервые она была выявлена в январе текущего года, тогда же Сбер предупреждал о ней. Однако в последнее время мошенники вновь активизировались по этой схеме.
Злоумышленники через мессенджер связываются с генеральным директором либо с главным бухгалтером компании от лица учредителя или директора соответственно. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.
После нескольких общих фраз (приветствия, вопроса), войдя в доверие, мошенники дают поручение срочно совершить оплату консультационных услуг по предоставленным ими реквизитам в различных банках или взять кредит. Если потенциальная жертва пытается перезвонить, мошенники отклоняют вызов и направляют сообщения "Занят", "Не могу говорить".
В одном из эпизодов на генерального директора оказывалось давление от имени двух учредителей. Причем мошенники знали стиль общения этих людей, точную структуру организации и внутренние процессы взаимодействия в ней. То есть, готовясь к атаке, они провели доскональное изучение своей жертвы. В этой связи рекомендуется не предпринимать поспешных действий, если руководитель с помощью сообщения в мессенджере дает указание о переводе денег на некий счет, оказывает давление, торопит, но при этом не отвечает на звонки.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Антифрод-система Сбера идентифицирует подобные мошеннические переводы как подозрительные и приостанавливает их, даже если они направлены в другие банки. После этого наши сотрудники связываются с представителями организаций и обращают их внимание на сомнительность операций, в том числе рассказывают о мошеннической схеме, под влияние которой мог попасть сотрудник. Таким образом мы спасли от действующих по этой схеме мошенников десятки миллионов рублей наших клиентов.
Необходимо прислушиваться к рекомендациям сотрудников Сбера, если они обращают внимание на сомнительность проводимой операции. Также ни в коем случае нельзя сразу совершать денежные переводы по реквизитам, полученным в мессенджерах, даже если они пришли якобы от начальника. Необходимо самому связаться с руководителем по телефону или встретиться лично, чтобы убедиться, что это действительно его указание. Также рекомендую изучить признаки обмана в схемах с подменой личности и способы противодействия подобным схемам на портале Сбера "Кибрарий"."