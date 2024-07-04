Сбер предупреждает о всплеске случаев мошенничества в отношении руководителей и главных бухгалтеров

В июне выявлено более 20 мошеннических эпизодов

Схема не является новой — впервые она была выявлена в январе текущего года, тогда же Сбер предупреждал о ней. Однако в последнее время мошенники вновь активизировались по этой схеме.

Злоумышленники через мессенджер связываются с генеральным директором либо с главным бухгалтером компании от лица учредителя или директора соответственно. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

После нескольких общих фраз (приветствия, вопроса), войдя в доверие, мошенники дают поручение срочно совершить оплату консультационных услуг по предоставленным ими реквизитам в различных банках или взять кредит. Если потенциальная жертва пытается перезвонить, мошенники отклоняют вызов и направляют сообщения "Занят", "Не могу говорить".

В одном из эпизодов на генерального директора оказывалось давление от имени двух учредителей. Причем мошенники знали стиль общения этих людей, точную структуру организации и внутренние процессы взаимодействия в ней. То есть, готовясь к атаке, они провели доскональное изучение своей жертвы. В этой связи рекомендуется не предпринимать поспешных действий, если руководитель с помощью сообщения в мессенджере дает указание о переводе денег на некий счет, оказывает давление, торопит, но при этом не отвечает на звонки.