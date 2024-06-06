На День города сыктывкарцев поздравят певица Юта и группа "Турбомода"

12 июня на сцене на Стефановской площади выступят музыканты, имеющую известность во всей стране.

Юта – заслуженная артистка РФ, автор и исполнитель своих песен и композитор. Более 10 лет она поддерживает военнослужащих России своим творчеством. Неоднократно она выступала для военнослужащих в зоне ведения боевых действий. Турбомода – известная танцевальная поп-группа, которая работает в стилистике артистов из Руки вверх. В стране музыканты известны песнями "Мама", "Лето", "Школа", "Позови", "Ла-ла-ла" и другим.

Выбор артистов для Дня города на просто так выпал на Юту и группу Турбомода.

"У них очень зажигательная танцевальная программа. Ребята оставили отличные и классные впечатления по всему Коми. Они выступали на День города Усинска. Также они принимали участие в десанте артистов на 100-летие республики, выступив в шести районах региона. В прошлом году музыканты зажгли в Выльгорте. 12 июня "Турбомода" подарит зрителям незабываемые эмоции, хорошее настроение и зажигательные танцевальные песни. Спонсором-организатором выступления стал "Альфа-Банк". Для них мы предложили несколько артистов, а уже они выбрали ту группу которая будет выступать, ориентируясь на положительные отзывы от жителей республики", – рассказал концертный организатор Антон Вальтер.

"Анна (певица Юта) стала для нашей компании хорошим другом благодаря своей искренности и многогранности. Мы поддерживаем ее взгляды и творчество. Юта развивает патриотическую тематику в своем творчестве, и сейчас Анна гордится своей принадлежностью к истории России, и ее творчество оказалось созвучным вызовам времени. Ее песни будут отличным подарком для сыктывкарцев на День города и День России", – рассказали в пресс-службе компании "Лузалес".

Кстати, трансляцию финального концерта покажет портал "Про Город Сыктывкар" в группе ВКонтакте.

Что еще пройдет 12 июня:

- На Театральной площади с 12 до 15 часов состоится выставка машин и специализированной техники.

- На стоянке возле Северного народного банка в 10 часов дня начнется большой фестиваль "Семейная парковка".

- Жители Сыктывкара и гости столицы Коми на площадке «под часами» смогут с 11 до 16 часов смогут принять участие в Книжном фестивале «Алая Лента».

- На стоянке ПАО "Ростелеком" с 10 до 19 часов состоится ярмарка "Лето 2024".

- В городской художественной галерее "Пейзажи Севера" пройдет выставка, посвященная году семьи "Встречная работа".

- В Кировском парке в течение всего дня будет проходить крупный фестиваль уличной культуры и спорта.

- В Мичуринском парке пройдет семейный экофестиваль "ЭкоДом – Республика Коми" и экологический квест "Сохраняй".

- В сквере на Стефановской площади жители Сыктывкара смогут познакомиться с городской выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного творчестве "Феерия творчества".

- Не останутся без праздника и жители Эжвинского района Сыктывкара. Так, на парковой зоне по улице Славы состоится праздничная программа "Вместе мы — страна Россия!". Люди смогут принять участие в интерактивных площадках, мастер-классах и сыграть в настольные игры.

Больше всего событий пройдет на главной сцене на Стефановской площади:

- 11:00-12:00 - Торжественное открытие мероприятий, посвященных Дню России, Дню Города; Чествование почетных жителей города Сыктывкара

- 12:00-13:00 - Гала-концерт Всероссийского фестиваля народных инструментов "Чисталев"