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Квитанции ЖКХ станут пустые: пенсионеров освободили от этих выплат

Квитанции ЖКХ станут пустые: пенсионеров освободили от этих выплат

В России пенсионеры везде получают компенсации и льготы, что позволяет им уменьшить расходы на жилье и коммунальные услуги и сэкономить часть своих доходов. По закону, пенсионеры освобождены от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости (например, квартир, домов, гаражей).

Кроме того, пенсионеры могут пользоваться льготами по земельному и транспортному налогам, которые устанавливаются местными органами власти. Для получения таких льгот необходимо подать заявление и представить нужные документы в местные органы.

Что касается льгот на оплату коммунальных услуг, определённые группы пожилых людей, такие как пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и ветераны военных действий, могут получать как федеральные, так и региональные льготы. Например, в Москве и Московской области пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и ветераны военных действий могут оформить скидки или компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг, пишет progoroduhta.ru.

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