Квитанции ЖКХ станут пустые: пенсионеров освободили от этих выплат

В России пенсионеры везде получают компенсации и льготы, что позволяет им уменьшить расходы на жилье и коммунальные услуги и сэкономить часть своих доходов. По закону, пенсионеры освобождены от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости (например, квартир, домов, гаражей).

Кроме того, пенсионеры могут пользоваться льготами по земельному и транспортному налогам, которые устанавливаются местными органами власти. Для получения таких льгот необходимо подать заявление и представить нужные документы в местные органы.