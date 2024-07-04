Квитанции ЖКХ станут пустые: пенсионеров освободили от этих выплат
- 09:43 4 июля
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- Служба новостей
В России пенсионеры везде получают компенсации и льготы, что позволяет им уменьшить расходы на жилье и коммунальные услуги и сэкономить часть своих доходов. По закону, пенсионеры освобождены от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости (например, квартир, домов, гаражей).
Кроме того, пенсионеры могут пользоваться льготами по земельному и транспортному налогам, которые устанавливаются местными органами власти. Для получения таких льгот необходимо подать заявление и представить нужные документы в местные органы.
Что касается льгот на оплату коммунальных услуг, определённые группы пожилых людей, такие как пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и ветераны военных действий, могут получать как федеральные, так и региональные льготы. Например, в Москве и Московской области пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и ветераны военных действий могут оформить скидки или компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг, пишет progoroduhta.ru.
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