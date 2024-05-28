Паралич и летальный исход: 6 инфекций, которые переносят клещи

С первым потеплением активность клещей на территории нашего региона выросла сразу вдвое по сравнению с 2023 годом. На конец апреля в Республике Коми уже зарегистрировано 55 случаев обращения за медицинской помощью после укусов насекомого. Это на 48,6% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что клещи атакуют людей каждый год, вокруг проблемы по-прежнему обитают мифы. Рассмотрим 3 самых распространенных.

Клещи прыгают с деревьев

Это мнение ошибочно. Их привычное место обитания — густая трава и кусты. Поэтому подцепить опасное насекомое можно где угодно, даже во дворе дома.

Клещи боятся светлой одежды

Тоже неверно. Насекомое не различает цветов. А вот человеку легче обнаружить вредителя на одежде в светлых тонах и вовремя от него избавиться.

Если быстро вытащить клеща, то заражения можно избежать

Страшная ошибка. Сами клещи не представляют опасности. Они являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые попадают в организм человека через слюну во время укуса. Обычно для заражения достаточно буквально минутного укуса. А если вы раздавите насекомое при попытке вытащить его, то в организм попадет еще больше патогенов.

Активность клещей длится с апреля по сентябрь. Весь период сохраняется высокая опасность заражения инфекциями, которые они переносят. Последствия могут быть необратимы, а осложнения иногда приводят к летальному исходу. Какие болезни передаются через укус?

Клещевой энцефалит

Это вирусная инфекция с наибольшей опасностью. Она поражает нервную систему. Чаще всего симптомы появляются на 7-14 день. Но возможны сразу или спустя почти 2 месяца. Наиболее характерными симптомами клещевого энцефалита являются повышение температуры, слабость, головная боль, боль в мышцах.

Болезнь может привести к частичному или полному параличу, поскольку поражает головной и спинной мозг. Еще одно тяжелое последствие — приступы эпилепсии.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

В среднем симптомы появляются на 14 сутки после заражения. В месте укуса отмечается овальное красное пятно несколько приподнятое над поверхностью кожи, которое может менять свой размер и место расположения. При отсутствии своевременного лечения заболевание переходит в хроническую форму.

Инфекция поражает нервную систему, сердечно-сосудистую, кожные покровы и суставы. В следствии человек может потерять слух, зрение и даже рассудок.

Эрлихиоз и анаплазмоз

Бактериальные инфекции, вызывающие лихорадку, мышечную боль и слабость. Могут перерасти в тяжелые формы заболевания без должного лечения.

Могут снизить свертываемость крови, привести к параличу и спутанности сознания.

Туляремия и листериоз

Более редкие инфекции, способные вызывать воспаление легких, печени и других органов. Они поражают иммунные клетки организма. Опаснее всего для детей, беременных женщин и пожилых людей.

Как защититься от укуса?

МЧС России рекомендует:

— при походе в лес и на природу надевать одежду, защищающую открытые участки тела;

— отдавать предпочтение светлым тканям для оперативного обнаружение насекомого;

— использовать специальные аэрозоли, отпугивающие клещей;

— вакцинироваться от инфекций, передаваемых при укусе.

Что делать, если укусил клещ?

Встреча с клещом – пугающее событие, однако важно сохранять спокойствие и быстро реагировать.

1. В первую очередь, осмотрите свое тело. Возможно, вы найдете место укуса клеща. Со временем оно может увеличиться, а вокруг появится покраснение, напоминающее кольцо.

2. Обязательно обратитесь в медицинскую организацию, чтобы извлечь клеща максимально безопасно. Однако существуют способы, которые позволяют удалить паразита в домашних условиях.

3. После удаления внимательно осмотрите тело на наличие других клещей. Особое внимание уделите волосистой части головы, подмышкам, паху и складкам кожи.

4. Для предотвращения тяжелых последствий, важно сдать анализы на антитела.

Куда обратиться в Сыктывкаре?

С оперативным исследованием клеща помогут в ДЦЛИ. С заботой о пациентах теперь там принимают насекомых, чтобы определить, был ли он инфицирован. Результаты помогут вовремя среагировать и предотвратить распространение заболевания. Также вы сэкономите деньги на кучу разных анализов крови на антитела для каждого заболевания. Исследование клеща сразу даст четкий ответ, переносчиком какого заболевания он был.

Анализ клеща выполняется в ДЦЛИ за 2-3 дня, а стоимость всего 1990 рублей.