За месяц в Коми отыскали 12 пропавших человек

За май 2024 года в Коми объявляли в розыск 17 пропавших. Среди них 12 найдены и сейчас находятся в безопасности. Об этой статистике сообщает поисковый отряд “ЛизаАлерт”.

В течении прошлого месяца поступило 17 заявок на поиск пропавших в регионе людей. Пятеро из них являлись несовершеннолетними. 12 человек найдены живыми, 1 погиб. Место положение одного из жителей Коми до сих пор неизвестно.