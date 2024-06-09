За месяц в Коми отыскали 12 пропавших человек
- 18:45 9 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За май 2024 года в Коми объявляли в розыск 17 пропавших. Среди них 12 найдены и сейчас находятся в безопасности. Об этой статистике сообщает поисковый отряд “ЛизаАлерт”.
В течении прошлого месяца поступило 17 заявок на поиск пропавших в регионе людей. Пятеро из них являлись несовершеннолетними. 12 человек найдены живыми, 1 погиб. Место положение одного из жителей Коми до сих пор неизвестно.
Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Волонтёры активно распространяют листовки и ориентировки, проходят проверки свидетельства.
Напомним, что в Сосногорске сейчас идут поиски молодого человека в чёрной одежде. Парень ушёл из дома 31 мая в черных джинсах и куртке и цветных кроссовках. Родные ищут его.