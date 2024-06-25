В Печоре в парке Победы посадили березы в память о погибших в Великой Отечественной войне
- 13:37 25 июня
- 6+
- Инесса Богатая
Печора приняла участие в федеральной акции “Сад памяти”. В рамках мероприятия жители города высадили деревья в память о погибших в период Великой Отечественной войны.
Так, в парке Победы 21 июня 2024 года горожане с активной гражданской позицией высадили сорок берез. В акции также приняли участие депутаты, общественники, городская администрация и школьники.
Всего в память о погибших в период Великой Отечественной войны по всей России высажено 27 миллионов деревьев. Цель этой акции – сформировать патриотическое отношение молодежи, а также сохранить историческую память и привить подрастающему поколению любовь к Отечеству.
Напомним, в Сыктывкаре появилась Аллея Памяти защитников Отечества, которые отдали свои жизни в ходе проведения СВО.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю