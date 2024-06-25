В Печоре в парке Победы посадили березы в память о погибших в Великой Отечественной войне

Фото администрации Печоры

Печора приняла участие в федеральной акции “Сад памяти”. В рамках мероприятия жители города высадили деревья в память о погибших в период Великой Отечественной войны. Так, в парке Победы 21 июня 2024 года горожане с активной гражданской позицией высадили сорок берез. В акции также приняли участие депутаты, общественники, городская администрация и школьники.

Всего в память о погибших в период Великой Отечественной войны по всей России высажено 27 миллионов деревьев. Цель этой акции – сформировать патриотическое отношение молодежи, а также сохранить историческую память и привить подрастающему поколению любовь к Отечеству.

Напомним, в Сыктывкаре появилась Аллея Памяти защитников Отечества, которые отдали свои жизни в ходе проведения СВО.