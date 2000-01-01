Подходит не всем:
чем опасны советы для здоровья
и красоты из интернета

Уход за собой
С каждым годом сторонников здорового образа жизни становится все больше. Ведь без здоровья сложно добиваться успеха в работе, хобби и увлечениях. ЗОЖ начинается не с бездумного следование советам из интернета, а регулярное посещение врачей и контроль основных показателей здоровья. Это не только помогает выявить заболевания на ранних стадиях и оказать своевременное врачебное вмешательство, но и узнать свой организм и его "тонкие места".
Медицина, здоровье, красота, лечение

Почему не стоит экспериментировать со здоровьем или следовать советам блогеров из интернета?

Несмотря на то, что мы все устроены одинаково, организм каждого человека индивидуален. Именно поэтому нет единой волшебной формулы улучшить состояние здоровья.

Например, многим известно о пользе воды с лимоном перед завтраком. Но эта рекомендация не подходит людям с аллергией, заболеваниями желудка и склонным к изжоге. К тому же цитрусовые оказывают воздействие на эмаль зубов.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Вода нужна для любого организма, но ее суточное количество лучше определить с врачом исходя из личных показателей состояния здоровья. Поскольку чрезмерное потребление воды может вызывать отеки и снизить уровень натрия в крови. А это приводит к слабости, головным болям и судорогам.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Популярная рекомендация о приеме оливкового масла натощак категорически не подходит людям с заболеваниями желчного пузыря и желчнокаменной болезнью. Оно может спровоцировать выброс желчи, обострение гастрита и панкреатита. Также масло наносит жировой удар по всем органам пищеварения.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы жить здоровой и счастливой жизнью, это завести правило регулярно проходить медицинские осмотры.
Чтобы действительно улучшить состояние здоровья, а не навредить себе, обязательно консультируйтесь с врачом. И помните, что внутренние проблемы могут отражаться на внешности. Например, плохое состояние ногтей и волос, воспаление на коже, лишний вес и отечность.

"Pro Город Сыктывкар" подготовил подборку медицинских центров, салонов красоты, специалистов разных сфер медицины и фитнес-клубов, которые помогут поддержать здоровье, физическую форму и молодость.

Уход за собой

Адрес в Сыктывкаре:
улица Красных Партизан, 64.
Телефон:
8 (904) 224-11-28.

Станьте мастером маникюра или педикюра за 5 дней

Сайт RG.RU сообщает, что в 2023 году на бьюти-рынке самый высокий спрос был отмечен на мастеров маникюра. Количество открытых вакансий увеличилось на 33%. Есть как минимум три причины, чтобы пройти обучение и попробовать себя в новой сфере:
— хороший доход, благодаря высокому спросу на услуги;
— возможность совмещения с основной работой или декретом;
— возможность развить и проявить свои творческие навыки.

В Сыктывкаре обучение маникюру и педикюру проводит Нина Однолеткова. Мастер создала свою авторскую программу, которой она обучила уже более 35 человек. Курс длится 5 дней, благодаря чему ученики успевают отработать все полученные навыки на практике.

Обучение именно в предновогодний период имеет важную особенность. К празднику спрос на услугу резко возрастает и мастера-новички могут наработать свою базу клиентов и пополнить портфолио.

Также Нина Однолеткова работает в сфере подолгии. Она помогает клиентам избавиться от вросших ногтей, стержневых мозолей, натоптышей, трещин, сухой кожи стоп, повышенной потливости и гиперкератоза. После процедур мастер бесплатно даст рекомендации по домашнему уходу. А если у вас появятся вопросы, ответит на них онлайн.

У Нины Однолетковой есть своя студия, которая расположена в удобной части города:рядом с бывшим центральным рынком.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Адрес в Сыктывкаре:
улица Маркова, 57.
Телефон:
8 (8212) 40-06-76.

Возможен ли профессиональный
уход за кожей в домашних условиях?

Каждая женщина стремится выглядеть привлекательно. Поддерживать молодость и красоту помогают три вещи: правильное питание, здоровый образ жизни и правильный уход в соответствии с типом кожи. Процедуры у косметолога помогают коже вернуть свежесть, но результат важно поддерживать и дома.

Не у всех получится верно подобрать средства для ухода по типу кожи. Обычный увлажняющий крем, купленный по совету подруги или блогера, может вовсе навредить. Если средство не подходит вашей коже, то возможно появление высыпаний и воспалений, а сухость может усилиться. Не добавит красоты и аллергическая реакция в виде сыпи и раздражения.

Правильно подобрать косметику для профессионального домашнего ухода помогут консультанты оздоровительного центра Lozanna. Такие средства понравятся вашей коже и будут давать нужный результат. Косметику подберут с учетом сезона, возраста и индивидуальных особенностей.

В ассортименте Lozzana уходовая косметика только профессиональных российских, испанских и южнокорейских брендов: Tegor, Angiopharm, Sqin Professional, Genosys и Veccosmetic.

Чтобы узнать больше о профессиональном домашнем уходе подписывайтесь на группу ВКонтакте.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Средства от Lozzana станут прекрасным подарком: к любому знаменательному событию сотрудники оформят покупку в праздничный бокс. А если вы не уверены в выборе продуктов, вас выручит подарочный сертификат.
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улица Катаева, 2/1.
Телефон:
8(8212)42-06-06.

3 распространенных мифа
о перманентном макияже

Перманентный макияж сегодня стал спасительной процедурой для тех, кто хочет тратить меньше времени на утренний макияж. Кроме того он помогает сгладить несовершенства: шрамы или отсутствующие местами волоски на бровях. Однако, вокруг процедуры по-прежнему существует множество мифов. Рассмотрим самые распространенные.

1. "Перманент — это боль и кровь". Игла машинки не достает до глубоких слоев кожи и кровеносных сосудов. Поэтому единственное, что может выделяться — сукровица. К тому же большинство мастеров используют в работе обезболивающую мазь.

2. "Перманент — это синие брови". Такая проблема возможна, если обратиться к непроверенному мастеру, который работает на дешевых пигментах. Выбирайте опытных специалистов с большим портфолио и тогда результат будет вас только радовать.

3. "Перманент — это навсегда". Еще одно заблуждение. В среднем перманент держится на коже от 2 до 5 лет.

Эти 3 пункта становятся мифами, если доверять свою красоту профессионалам. Современные техники и пигменты дают легкий, нежный и естественный эффект татуажа.

Для преображения сыктывкарок приглашает салон красоты "Эксклюзив". На процедуру уйдет не более 2 часов, а результат будет радовать до 3 лет. Специалисты салона владеют всеми современными техниками, в том числе имитация волосков на бровях. Фото работ можно посмотреть в группе.

Компания успешно существует уже более 10 лет. Клиенты салона ценят высокое качество и надежность услуг, таких как:
  • Перманентный макияж.
  • Лазерное удаление нежелательного татуажа на лице. Уже тысячи клиентов прошли процедуру и остались довольны.
  • Аппаратная косметология для лица. Поддерживает и возвращает молодость и здоровье без инъекций.
  • Аппаратная коррекция фигуры и массаж, который поможет снять зажимы в теле и улучшить самочувствие.
  • Спа процедуры, которые дадут ощущение максимального расслабления.
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Салон "Эксклюзив" дарит скидку 10% ко дню рождения три дня до даты и три дня после. Также при покупке курса из 10-ти процедур массажа или коррекции фигуры, 11-я будет бесплатно*.

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Нейл-студия "Идеальные блики" в Сыктывкаре

Для кого услуги в "Идеальных бликах"?
— если вам важен качественный маникюр и педикюр;
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В нейл-студии "Идеальные блики" к клиентам относятся с заботой и трепетом — им важно, чтобы вам было комфортно и уютно.

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В нашем арсенале мастеров студии "Идеальные блики" только лучшие материалы для работы — это то, на чем нельзя экономить.

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