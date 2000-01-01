Перманентный макияж сегодня стал спасительной процедурой для тех, кто хочет тратить меньше времени на утренний макияж. Кроме того он помогает сгладить несовершенства: шрамы или отсутствующие местами волоски на бровях. Однако, вокруг процедуры по-прежнему существует множество мифов. Рассмотрим самые распространенные.1. "Перманент — это боль и кровь".
Игла машинки не достает до глубоких слоев кожи и кровеносных сосудов. Поэтому единственное, что может выделяться — сукровица. К тому же большинство мастеров используют в работе обезболивающую мазь.2. "Перманент — это синие брови".
Такая проблема возможна, если обратиться к непроверенному мастеру, который работает на дешевых пигментах. Выбирайте опытных специалистов с большим портфолио и тогда результат будет вас только радовать.3. "Перманент — это навсегда".
Еще одно заблуждение. В среднем перманент держится на коже от 2 до 5 лет.
Эти 3 пункта становятся мифами, если доверять свою красоту профессионалам. Современные техники и пигменты дают легкий, нежный и естественный эффект татуажа.
Для преображения сыктывкарок приглашает салон красоты "Эксклюзив". На процедуру уйдет не более 2 часов, а результат будет радовать до 3 лет. Специалисты салона владеют всеми современными техниками, в том числе имитация волосков на бровях. Фото работ можно посмотреть в группе.Компания успешно существует уже более 10 лет. Клиенты салона ценят высокое качество и надежность услуг, таких как:
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