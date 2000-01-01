Станьте мастером маникюра или педикюра за 5 дней

Сайт RG.RU сообщает, что в 2023 году на бьюти-рынке самый высокий спрос был отмечен на мастеров маникюра. Количество открытых вакансий увеличилось на 33%. Есть как минимум три причины, чтобы пройти обучение и попробовать себя в новой сфере:

— хороший доход, благодаря высокому спросу на услуги;

— возможность совмещения с основной работой или декретом;

— возможность развить и проявить свои творческие навыки.



В Сыктывкаре обучение маникюру и педикюру проводит Нина Однолеткова. Мастер создала свою авторскую программу, которой она обучила уже более 35 человек. Курс длится 5 дней, благодаря чему ученики успевают отработать все полученные навыки на практике.



Обучение именно в предновогодний период имеет важную особенность. К празднику спрос на услугу резко возрастает и мастера-новички могут наработать свою базу клиентов и пополнить портфолио.



Также Нина Однолеткова работает в сфере подолгии. Она помогает клиентам избавиться от вросших ногтей, стержневых мозолей, натоптышей, трещин, сухой кожи стоп, повышенной потливости и гиперкератоза. После процедур мастер бесплатно даст рекомендации по домашнему уходу. А если у вас появятся вопросы, ответит на них онлайн.



У Нины Однолетковой есть своя студия, которая расположена в удобной части города:рядом с бывшим центральным рынком.

