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Сегодня все больше людей стремятся делать осознанные покупки и выбирать товары местных производителей. Эта тенденция получила название "локализм" и вызвана несколькими факторами.

Во-первых, покупка товаров у местных производителей способствует поддержке национальной экономики и развитию предприятий в своем регионе. Каждый рубль, потраченный на местные товары, остается в стране и способствует созданию новых рабочих мест и улучшению жизни местных жителей.

Во-вторых, эти товары обычно имеют более высокое качество и безопасность. Ведь они чаще всего проходят строгие проверки качества и изготавливают свою продукцию из проверенных материалов. Покупая такие товары, мы можем быть уверены, что они не только прослужат долго, но и не навредят вашему здоровью.

В-третьих, это способствует снижению экологического следа. Часто страны, покупая товары за границей, вынуждены их доставлять на длительные расстояния, что приводит к выбросу большого количества углекислого газа. Покупая местные товары, мы снижаем не только экологический след, но и поддерживаем устойчивое развитие нашего региона.

Наконец, покупка товаров местных производителей помогает сохранить местную культуру и традиции. Часто здешние предприятия воплощают в своей продукции уникальные национальные особенности и обычаи. Поддерживая такие компании, мы сохраняем наследие своего народа и помогаем ему процветать.

Поддержим своих: почему стоит покупать товары местных производителей

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Продукты питания
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Кислинка из коми

Где в Сыктывкаре съесть необычного десерта с клюквой из натуральных продуктов

Клюква всегда была известна своими полезными свойствами. Но хочется ведь не только пользы, но и вкуса. Производитель “Кислинка из Коми” нашли оптимальное сочетание желаний клиента и воплотили их в своей продукции.
Клюква в сахарной пудре с корицей

Сладковато-пряный вкус и теплый, одновременно мягкий аромат. Каждый, кто пробовал десерты с корицей, чувствовал это. С этими ассоциациями и воспоминаниями был создан десерт.
Клюква в сахарной пудре с какао

С добавлением натурального какао с легкой горчинкой. Альтернатива для тех, кто любит терпкий вкус.
Клюква в сахарной пудре

Эмоции и сладость жизни. Пудру добавляют в каждый десерт “Кислинка из Коми”. Стараясь передать самое хорошее и позитивное, получилась “Клюква в сахарной пудре”.

Приобрести клюкву в сахарной пудре с корицей, в сахарной пудре с добавлением натурального какао или просто в сахарной пудре можно в группе “Кислинка из Коми”. (сделать ссылку активной)

Также в продаже есть овощи, которые не менее полезны для здоровья, чем клюква.
Квашеная капуста

Главное правило — простота и качество. Нет ничего лишнего, только капуста, морковь и соль.

Эксперименты с температурным режимом, сортами капусты, подбором соотношения соли и времени закваски дали результаты. Друзья, родственники, и коллеги руководителя компании каждый едят эту богатую витаминами продукцию каждый день и балуют своих детей.
Морковь по корейский

Чтобы передать тот самый вкус нежной сладости, аромата специй и легкой остроты много не нужно. Только морковь и неразбавленный соус. Все просто, не правда ли?

Соус — гордость компании. Его не разводят водой, чтобы получилось больше, а оставляют в первозданном виде.
Оформляйте заказ на клюкву с разными добавками, квашеную капусту или морковь по-корейски в группе “КЛЮКВА В САХАРНОЙ ПУДРЕ”. (сделать кликабельной)

Также в торговых точках: “Морошка”, “Мато”, “Акашево”, “Мама наготовила” и “Фермерский островок”.
Телефон: 8(904)270-78-74

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Производство
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Светлый дом

Мультифункциональные стекла от "Светлого дома" сохранят тепло в доме

Стеклопакет играет важную роль в определении характеристик оконной конструкции, таких как шумоизоляция, теплоизоляция и пропускание света. Производители постоянно работают над улучшением эксплуатационных свойств ПВХ-окон и предлагают новые решения. Одно из них — мультифункциональное стекло, которое обладает специальными свойствами, позволяющими контролировать климат в помещении как зимой, так и летом.

В холодное время года оно помогает предотвратить утечку тепла и сохранить комфортную температуру внутри помещения. Таким образом, мультифункциональное стекло способствует энергосбережению и повышению комфорта в жилых и рабочих помещениях.

А во время жаркого лета оно способно отражать инфракрасное излучение и предотвращать перегрев воздуха внутри комнаты.

Заказать монтаж изделий с мультифункциональным стеклом в разных цветах под свой интерьер можно в компании "Светлый дом". Организация работает более 17 лет, производит пластиковые окна, двери, перегородки и другие элементы интерьера.

"Светлый дом" выполняет монтаж и производство любой сложности и внимательно относится к качеству своей продукции.

Компания "Светлый дом" выполняет следующие работы:
  • производство и продажа окон из ПВХ, москитных сеток, перегородок;
  • остекление балконов и лоджий;
  • отделка откосов и подоконников;
  • производство и продажа цветных окон;
  • демонтаж и монтаж оконных конструкций.
  • продажа комплектующих для пластиковых окон и дверей
За что выбирают компанию:
  • собственное современное производство
  • качественная продукция
  • профессиональный монтаж
  • отличный сервис и гарантия на продукцию
  • товар сертифицирован
  • широкая цветовая гамма
  • возможность изготовить окно нестандартной формы
  • короткие сроки
Также компания изготавливает рулонные шторы, жалюзи, рольставни для домов и торговых центров под заказ по доступным ценам.
Адреса в Сыктывкаре:
• улица Малышева, 1
• улица Индустриальная, 3, стр.5

Телефоны:
8(8212)22-31-47 (стол заказов),
217-111 (производство)

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