Поддержим своих: почему стоит покупать товары местных производителей

Стеклопакет играет важную роль в определении характеристик оконной конструкции, таких как шумоизоляция, теплоизоляция и пропускание света. Производители постоянно работают над улучшением эксплуатационных свойств ПВХ-окон и предлагают новые решения. Одно из них — мультифункциональное стекло, которое обладает специальными свойствами, позволяющими контролировать климат в помещении как зимой, так и летом.
В холодное время года оно помогает предотвратить утечку тепла и сохранить комфортную температуру внутри помещения. Таким образом, мультифункциональное стекло способствует энергосбережению и повышению комфорта в жилых и рабочих помещениях.
А во время жаркого лета оно способно отражать инфракрасное излучение и предотвращать перегрев воздуха внутри комнаты.
Заказать монтаж изделий с мультифункциональным стеклом в разных цветах под свой интерьер можно в компании "Светлый дом". Организация работает более 17 лет, производит пластиковые окна, двери, перегородки и другие элементы интерьера.
"Светлый дом" выполняет монтаж и производство любой сложности и внимательно относится к качеству своей продукции. Компания "Светлый дом" выполняет следующие работы:
- производство и продажа окон из ПВХ, москитных сеток, перегородок;
- остекление балконов и лоджий;
- отделка откосов и подоконников;
- производство и продажа цветных окон;
- демонтаж и монтаж оконных конструкций.
- продажа комплектующих для пластиковых окон и дверей