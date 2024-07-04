Какие катаклизмы в июле 2024 потрясут россиян: астрологический прогноз Тамары Глобы

Фото из архива "Про Города"

Июль 2024 года обещает стать переломным месяцем для России и всего мира. Астролог Тамара Глоба предсказывает невероятные события, которые затронут всех нас. Узнайте, что ждёт вас в этом месяце и как к этому подготовиться, пишет LIFE. Июль 2024 года обещает быть одним из самых напряжённых и насыщенных на события месяцев. Астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом, который, мягко говоря, вызывает беспокойство. Ожидаются как природные катаклизмы, так и значительные изменения в политической и экономической сферах. Что ждёт Россию и мир в этом месяце? Давайте разберёмся.

Начало июля: период повышенной опасности на дорогах Первые дни июля будут крайне важными и сложными. В это время особенно важно уделить внимание детям и их отдыху, а также детским учреждениям. Начало месяца станет тем периодом, когда следует быть особенно внимательными на дорогах. Вопросы, связанные с безопасностью на дорогах, в перелётах и общественном транспорте, потребуют повышенного внимания. В этот период могут возникнуть проблемы с электричеством и связью, что добавит стресса и неудобств.

Вторая декада июля 2024: Критический момент для россиян

С 10 по 20 июля, по словам Глобы, наступит наиболее критический период месяца. В это время будьте крайне осторожны во всех аспектах своей жизни. Особенно это касается личной безопасности и сохранности имущества. Мошеннические схемы могут активизироваться, поэтому не стоит доверять незнакомцам и впускать в дом людей, которым вы не доверяете. Финансовые вопросы также потребуют повышенного внимания: следите за своими счетами и не ввязывайтесь в сомнительные сделки.

Третья декада июля: финансовые перемены в России

Третья декада июля принесёт с собой значительные интеллектуальные и финансовые перемены. Этот период станет основой для последующих изменений в течение года. Важно использовать это время для планирования и принятия важных решений. Ожидается, что финансовые перемены могут повлиять на многие аспекты жизни, и от вашего умения адаптироваться к новым условиям будет зависеть ваш успех в будущем.

Дни повышенного риска в июле 2024 года

По словам Тамары Глобы, особого внимания потребуют следующие дни:

Ночь с 4 на 5 июля.

Период с 12 по 16 июля.

Первая половина 25 июля.

Вечер 29 июля и первая половина 30 июля.

В эти даты особенно важно быть внимательными на дорогах, в транспорте и в вопросах безопасности. Старайтесь избегать рисковых ситуаций и не игнорируйте предостережения.

Влияние июля 2024 года на мир и Россию

Что касается глобальных изменений, то июль 2024 года станет месяцем, когда произойдут значительные сдвиги в мировой политике и экономике. Возможно обострение международных конфликтов и возникновение новых союзов. Природные катаклизмы, такие как землетрясения и ураганы, могут усилиться, что приведёт к значительным разрушениям и человеческим потерям.

В России июль 2024 года также обещает быть насыщенным событиями. Политическая и экономическая обстановка могут претерпеть значительные изменения. Возможны изменения в законодательстве, которые повлияют на жизнь граждан. Важно быть готовыми к этим изменениям и не терять бдительность.

Как подготовиться к кармическому июлю 2024 года

Чтобы минимизировать негативные последствия предстоящих событий, следуйте этим рекомендациям:

Будьте внимательны на дорогах и в транспорте. Уделите внимание безопасности своего имущества и финансов. Избегайте сомнительных сделок и не доверяйте незнакомцам. Планируйте свои действия и будьте готовы к изменениям. Уделите внимание отдыху и заботе о своих близких, особенно детях.