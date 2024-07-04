В Сыктывкаре два отечественных автомобиля не смогли поделить дорогу

В Эжвинском районе столицы Коми на трассе Сыктывкар-Эжва два водителя ВАЗА столкнулись друг в друга. По данным Управления Госавтоинспекции по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля в 13:00.

66-летний мужчина за рулем ВАЗ-211140 поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке с улицей Лесной и не уступил дорогу другому ВАЗу. В итоге произошло столкновение.