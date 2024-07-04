В Сыктывкаре два отечественных автомобиля не смогли поделить дорогу
- 12:45 4 июля
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- Инесса Богатая
В Эжвинском районе столицы Коми на трассе Сыктывкар-Эжва два водителя ВАЗА столкнулись друг в друга. По данным Управления Госавтоинспекции по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля в 13:00.
66-летний мужчина за рулем ВАЗ-211140 поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке с улицей Лесной и не уступил дорогу другому ВАЗу. В итоге произошло столкновение.
В аварии пострадали несколько человек: 44-летний пассажир внедорожника и 36-летний и 33 летний пассажиры “одиннадцатой”. Все они были пристегнуты.
Медики “скорой” помощи диагностировали у 44-летнего мужчины ушибленную нару коленного сустава. Также у 36-летнего и 33-летнего пассажиров – ушибы шейного отдела позвоночника, грудной клетки и левого коленного сустава.
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