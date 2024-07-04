Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели

Фото из архива "Про Города"

В середине лета жителей многих регионов России ожидает сложный период. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни погода заметно изменится — от проливных дождей до резкого похолодания. С понедельника, 1 июля, в большинстве регионов начнутся продолжительные дожди, которые продлятся до четверга. Температура будет колебаться: днем прогнозируется +24…+25 градусов, а ночью +16…+18 градусов.

Особенно сильные дожди ожидаются 5-6 июля, когда могут выпасть до 10 мм осадков и сопровождаться грозами. Во вторник, среду и четверг осадки будут менее интенсивными.

С четверга, 4 июля, в регионы начнет поступать более холодный воздух. Днем температура упадет до +21 градуса, а ночью - до +14 градусов. К выходным похолодание усилится: дневные температуры будут около +18 градусов, а ночные - +10…+12 градусов.

Таким образом, первая половина недели будет дождливой, а к концу недели ожидается существенное понижение температуры, что может создать неудобства.

Резкие изменения погоды могут сказаться на различных сферах жизни. Сильные дожди могут вызвать подтопления, сбои в инфраструктуре и транспорте, а похолодание — негативно влиять на здоровье людей, особенно уязвимых категорий населения.

Для снижения рисков важно своевременное информирование граждан и подготовка экстренных служб к возможным происшествиям. Региональные власти должны координировать свои действия с метеорологами и разрабатывать планы по реагированию на сложные погодные условия.

Жителям рекомендуется соблюдать элементарные правила безопасности: избегать нахождения на улице во время сильных дождей и гроз, быть осторожными на дорогах и утепляться при понижении температур.

Грядущее изменение погоды, включающее чередование дождливых и холодных периодов, показывает, что лето 2024 года в России будет непростым. Для обеспечения безопасности населения важны своевременное оповещение, подготовка экстренных служб и информирование граждан о правилах поведения. Скоординированные и ответственные действия всех сторон помогут минимизировать негативные последствия погодных аномалий.