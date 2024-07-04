Выяснились подробности аварии в Сыктывкаре на Ручейной, в котором пострадал ребенок
- 13:30 4 июля
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- Инесса Богатая
Скриншот из видео очевидца
В Сыктывкаре водитель газели сбил 16-летнего подростка. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. По данным Управления Госавтоинспекции по столице Республики Коми, авария случилась на улице Ручейная.
По предварительным данным ведомства, водитель газели 1979 года рождения ехал по улице Ручейная со стороны улицы Лесопарковая в сторону улицы Орджоникидзе. В этот момент подросток 2007 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель авто не успел вовремя затормозить и наехал на пешехода.
На место аварии выехали сотрудники ДПС, медики “скорой” помощи и спасатели МЧС. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ноги со смещение и сотрясение мозга. Его госпитализировали.
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