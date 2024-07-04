Пекло до плюс 40 градусов: Вильфанд рассказал о жаркой погоде в регионах России

Жара до +40°C установилась в южных и северо-западных регионах европейской части России, в Приволжском федеральном округе, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду.

"На юге европейской части России наблюдается крайне жаркая погода с температурами от +35°C до +39°C. В Астраханской области температура достигает +40°C - +41°C, что несравнимо даже с показателями в Египте. В Краснодарском крае температура поднимается до +35°C - +39°C, аналогичная ситуация и в Крыму. В приморских городах температура чуть ниже, но все равно достигает до +37°C", - отметил он.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Забайкалье прогнозируются температуры до +37°C. В ближайшие дни высокая температура ожидается и в центрально-черноземных областях, таких как Воронежская и Липецкая, где будет до +37°C. В Ростовской области температура поднимется до +38°C.