Пекло до плюс 40 градусов: Вильфанд рассказал о жаркой погоде в регионах России
- 14:53 4 июля
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- Служба новостей
Жара до +40°C установилась в южных и северо-западных регионах европейской части России, в Приволжском федеральном округе, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду.
"На юге европейской части России наблюдается крайне жаркая погода с температурами от +35°C до +39°C. В Астраханской области температура достигает +40°C - +41°C, что несравнимо даже с показателями в Египте. В Краснодарском крае температура поднимается до +35°C - +39°C, аналогичная ситуация и в Крыму. В приморских городах температура чуть ниже, но все равно достигает до +37°C", - отметил он.
На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Забайкалье прогнозируются температуры до +37°C. В ближайшие дни высокая температура ожидается и в центрально-черноземных областях, таких как Воронежская и Липецкая, где будет до +37°C. В Ростовской области температура поднимется до +38°C.
"Жара охватила весь Приволжский федеральный округ, где температура колеблется от +30°C до +37°C. В Кировской и Оренбургской областях температура достигает +32°C - +37°C, что на 6-8 градусов выше средней нормы", - уточнил Вильфанд.
На юге Якутии ожидается жара до +32°C, в Бурятии температура достигнет +37°C.
Очень жаркая погода установилась также на юге Северо-Западного федерального округа. В Коми температура достигнет +35°C, а на юге Архангельской области – превысит +35°C, пишет interfax.ru.
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