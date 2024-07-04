Спасатели нашли тело утонувшего мальчика в Сосногорске в 40 метрах от берега на глубине водоема

Стали известны подробности поисков подростка, утонувшего в Сосногорске. Спасатели обнаружили тело мальчика в 40 метрах от берега на глубине более двух метров. По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, предварительно причиной трагедии названы судороги ног.

Напомним, 3 июля в районе поселка Поляна во время купания на несанкционированном месте утонул 17-летний юноша из Ухты.