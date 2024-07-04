Спасатели нашли тело утонувшего мальчика в Сосногорске в 40 метрах от берега на глубине водоема
- 10:30 4 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Стали известны подробности поисков подростка, утонувшего в Сосногорске. Спасатели обнаружили тело мальчика в 40 метрах от берега на глубине более двух метров. По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, предварительно причиной трагедии названы судороги ног.
Напомним, 3 июля в районе поселка Поляна во время купания на несанкционированном месте утонул 17-летний юноша из Ухты.
Вызов о помощи поступил спасателям около 16: 30: сообщалось, что ребенок оказался в воде. На место происшествия оперативно отправился ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми". Однако по прибытии стало ясно, что юноша уже утонул. Два водолаза начали поиски тела в воде. В этот же день около 19: 00 подростка нашли.
Следственный комитет начал процессуальную проверку по данному факту.
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