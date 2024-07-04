Их выбрал сам Бог: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 5 июля
- 13:15 4 июля
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Жизнь полна перемен, и для людей, рожденных под знаками воды — это Рак, Скорпион и Рыбы — июль может оказаться особенно значимым периодом. С 4 по 31 июля у вас есть шанс поймать удачу за хвост.
Раки, обратите внимание на даты 4 и 7 июля. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и действовать решительно. Это поможет вам добиться успеха в различных сферах жизни.
Скорпионам стоит быть особенно осторожными. В дни 4 и 5 июля избегайте алкоголя и будьте внимательны на дороге. В оставшееся время вам улыбнется удача, особенно в финансовой сфере.
Рыбы, будьте зоркими, чтобы избежать мошенничества и не попасть в сомнительные авантюры. С 4 июля удача будет на вашей стороне, а оставшаяся часть месяца принесет пользу. Проявляйте инициативу — это поможет вам достичь успеха в работе и укрепить финансовое положение, пишет progorod43.ru.
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