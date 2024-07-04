"Зачем мы только приезжали": почему туристы проклинают поездку на Черное море в 2024 году

Пляжный отдых не всегда приносит удовольствие. Некоторые путешественники, выбравшие летний отпуск 2024 года в Анапе, оказались разочарованы и недовольны.

22 июня администрация Анапы объявила о запрете купания из-за резкого похолодания морской воды. Температура Черного моря в районе Анапы значительно снизилась, и по данным Краснодарского гидрометеоцентра, вода прогрелась лишь до +18 градусов.

"Внимание! Из-за низкой температуры морской воды купание на пляжах Анапы запрещено. Это касается и организованных детских групп. Управление гражданской обороны и защиты населения настоятельно просит жителей и туристов соблюдать осторожность и не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску", - информирует мэрия.

В социальных сетях россияне открыто выражают свое негодование и неудовольствие по поводу поездки на Черное море.