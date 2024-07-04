"Зачем мы только приезжали": почему туристы проклинают поездку на Черное море в 2024 году
- 15:13 4 июля
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- Служба новостей
Пляжный отдых не всегда приносит удовольствие. Некоторые путешественники, выбравшие летний отпуск 2024 года в Анапе, оказались разочарованы и недовольны.
22 июня администрация Анапы объявила о запрете купания из-за резкого похолодания морской воды. Температура Черного моря в районе Анапы значительно снизилась, и по данным Краснодарского гидрометеоцентра, вода прогрелась лишь до +18 градусов.
"Внимание! Из-за низкой температуры морской воды купание на пляжах Анапы запрещено. Это касается и организованных детских групп. Управление гражданской обороны и защиты населения настоятельно просит жителей и туристов соблюдать осторожность и не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску", - информирует мэрия.
В социальных сетях россияне открыто выражают свое негодование и неудовольствие по поводу поездки на Черное море.
"Планировали отдых еще зимой. Прислушивались к советам знакомых и выбрали июнь как компромисс между стоимостью и погодой: цены ниже, чем в августе, и не так прохладно. И что в итоге? Четвертый день не можем зайти в воду. Зачем мы только приехали?" - жалуется одна из туристок.
"Сначала толпы при входе в море, теперь эти толпы на пляжах. Очередь не на купание, а на солнечные ванны", - замечает один из отдыхающих.
"Проклят тот день, когда я решил сюда поехать. Деньги на ветер. Входишь в море - как в прорубь. Вода ледяная, ноги сводит уже через минуту," - пишет пользователь интернета.
"Вчера были в Анапе - вода холодная, людей полно, как селедки в бочке, но природа радует глаз," - делится своими впечатлениями другая россиянка, посетившая курорт.
На 1 июля температура воды в Анапе достигла +23 градусов, однако местные власти пока не спешат отменять запрет на купание, пишет progoroduhta.ru.
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