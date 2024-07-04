Россияне направили свыше 17 миллиардов рублей накопительной пенсии в СберНПФ
- 15:00 4 июля
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- astakhovaxenia
Таким образом поступили 91 тысяч человек
91 тысяч россиян заявили к переводу свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ по состоянию на 3 июля 2024 года. Общая сумма средств составила 17,6 миллиардов рублей. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России.
Среди тех, кто переводит свои пенсионные накопления (накопительную пенсию) в долгосрочные сбережения, — 66% женщин и 34% мужчин. 73% таких заявлений направили люди в возрасте от 40 до 55 лет.
Вступить в ПДС можно с 18 лет. Программа поможет откладывать и получать за это доплату от государства в размере до 36 тысяч рублей в год. Недавно Президент РФ поручил обеспечить такую поддержку на десять лет. Размер доплаты зависит от суммы личных пополнений за год и официального дохода человека.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"Россияне активно тестируют новый способ распоряжаться своей накопительной пенсией, переводя эти средства в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Чаще всего так поступают жители Москвы и Подмосковья (15% от общего числа заявлений), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также Свердловской области (4%). Благодаря такому шагу женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет смогут получать выплаты в течение установленного в договоре срока — в СберНПФ он составляет от 5 лет и дольше. А если понадобятся средства на оплату дорогостоящего лечения, то снять деньги, в том числе сами пенсионные накопления, можно в любой момент без потерь. При этом у человека сохранится страховая пенсия от государства: ее выплатят по возрасту с учетом заработанных баллов и стажа."
Для Программы долгосрочных сбережений предусмотрен налоговый вычет. За каждый календарный год можно вернуть НДФЛ на сумму до 52 тысяч или до 60 тысяч рублей в зависимости от ставки, которая применяется к его доходу.