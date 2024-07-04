Россияне направили свыше 17 миллиардов рублей накопительной пенсии в СберНПФ

Таким образом поступили 91 тысяч человек

91 тысяч россиян заявили к переводу свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ по состоянию на 3 июля 2024 года. Общая сумма средств составила 17,6 миллиардов рублей. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России.

Среди тех, кто переводит свои пенсионные накопления (накопительную пенсию) в долгосрочные сбережения, — 66% женщин и 34% мужчин. 73% таких заявлений направили люди в возрасте от 40 до 55 лет.

Вступить в ПДС можно с 18 лет. Программа поможет откладывать и получать за это доплату от государства в размере до 36 тысяч рублей в год. Недавно Президент РФ поручил обеспечить такую поддержку на десять лет. Размер доплаты зависит от суммы личных пополнений за год и официального дохода человека.