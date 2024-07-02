Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- 07:15 2 июля
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- Служба новостей
Пеларгонии, часто именуемые геранями, прекрасно реагируют на домашние удобрения. Чтобы растение оставалось здоровым, не теряло листья и активно цвело, рекомендуется подкармливать его простым раствором каждые две недели.
Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова советует использовать раствор куркумы для полива гераней. Это средство помогает стимулировать цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума также защищает от бактериальных и грибковых инфекций, а также обогащает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами.
Для приготовления раствора следует развести 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды. Для усиления эффекта можно добавить 5 таблеток глицина, аминокислоты, которая помогает корням лучше усваивать питательные вещества.
Поливайте растения под корень по влажной почве, используя 3-5 столовых ложек раствора на один куст.
Эта подкормка ускоряет метаболизм растения, делает листья ярче и зеленее, а также стимулирует образование новых цветоносных побегов, что приводит к более частому и обильному цветению, пишет портал hibiny.ru.
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