Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Пеларгонии, часто именуемые геранями, прекрасно реагируют на домашние удобрения. Чтобы растение оставалось здоровым, не теряло листья и активно цвело, рекомендуется подкармливать его простым раствором каждые две недели.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова советует использовать раствор куркумы для полива гераней. Это средство помогает стимулировать цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума также защищает от бактериальных и грибковых инфекций, а также обогащает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами.