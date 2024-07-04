Теперь полный запрет: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 5 июля

Фото из архива "Про Города"

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, теперь могут воспользоваться новой льготой, согласно заявлению пенсионного консультанта Анастасии Киреевой. При этом строго запрещено превышать установленный лимит использования данной льготы. Киреева подчеркнула, что приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство оказывает поддержку пожилым гражданам круглогодично, включая тех, кто приближается к 80 и 90 годам. Например, для лиц в возрасте 80 лет фиксированная выплата к пенсии также удваивается.

Однако льготы от государства начинают действовать уже с 70 лет. В ряде регионов существуют программы, облегчающие пенсионерам оплату коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. С 70 лет пенсионеры оплачивают лишь половину стоимости таких услуг, а с 80 лет эта сумма уменьшается до нуля.

Для получения этой льготы необходимо соответствовать определённым условиям. Киреева объясняет, что помощь чаще всего оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода либо семьям, в которых большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учётом установленного стандарта площади жилого помещения.

Например, в Москве этот стандарт составляет 33 квадратных метра на одного человека. Таким образом, если пенсионер живёт в двухкомнатной квартире, льгота распространяется на соответствующую часть площади, а за оставшуюся часть придётся доплатить. Возможные изменения этих правил находятся вне компетенции чиновников, пишет progoroduhta.ru.