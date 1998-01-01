Отстранение от городской суеты: почему жизнь на даче – это идеальный способ расслабиться

Наступило лето и теперь на дачу можно и нужно ездить чаще. Можно переезжать на все три месяца, а то и больше. И просто отдыхать. Жить там все в свое удовольствие.



Загородный дом — прекрасная возможность быть постоянно на свежем воздухе, двигаться, заниматься посильным трудом. Утром можно выйти на веранду, насладиться чашкой кофе и слушать пение птиц. А вечером затопить баню и попариться от души. А еще загородная жизнь — прекрасные моменты, проведенные в кругу семьи и близких людей. Это занятия спортом, посиделки у костра, вкусный шашлык на мангале, езда на велосипедах по лесной тропе и много чего еще.



Даже простое выращивание обычных огородных растений – уже творческий процесс. Но дача – это не просто овощные грядки. Это возможность воплотить свои фантазии, создавая красоту вокруг себя. Особенно важно обустроить убранство своего дома так, чтобы в нем было максимально уютно и комфортно. И не сильно дорого. Ведь помимо дачи, где хочется обновить обстановку, есть еще и квартира, в которую тоже нужно что-то покупать.



Будет не лишним сделать косметический ремонт или обновить мебель, ведь она быстро изнашивается. Хочется, чтобы все было красиво и уютно, но при этом не сильно потратиться на все.



Вам поможет помочь "Мебель Коми". С магазином вы сможете обновить дачу по бюджетно и стильно.



Консультанты подготовили предложение специально для владельцев загородного домика:

• диван "На дачу" – 10 990 рублей;

• кресло "Уют" – 6990 рублей;

• шкаф "Дачный" – 11 500 рублей;

• кухня 1,6 – 18 990 рублей;

• стол и 4 табурета - 7990 рублей.



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