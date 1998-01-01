Все для дачи и огорода:
где купить товары выгодно

Хотите отдохнуть от городской суеты? Загородный дом — отличное решение. Приезжайте в гости на шашлыки — свежий воздух и природа помогут расслабиться. Не забудьте взять с собой мяч и бадминтон, чтобы весело провести время с детьми и друзьями. А если захотите попариться в бане — у нас есть всё необходимое для отличного отдыха.

Стройка и мебель

С-СтройТех
Мебель коми

Оставить нельзя залить: производное крылатое выражение среди специалистов ремонтных работ

► Адрес в Сыктывкаре: Дырнос, 91.
Телефон: 8(904)270-56-22.
Реклама ООО "С-СтройТех" ОГРН: 1141101004989
Где же следует поставить запятую, объяснили в "С-СтройТех".

Что значит залить пол? Это популярная технология, которая решает сразу несколько задач:утепление, звукоизоляция, скрытый монтаж коммуникаций и одну из самых главных — выравнивание. Без стяжки можно обойтись в случае, если основание ровное, без бугров и перепадов высот. Однако, в условиях северного климата следует уделить особое внимание на удержание тепла в жилом помещении. Этому процессу способствует стяжка.

Одна из самых популярных стяжек — это полусухая. Сейчас она применяется практически во всех жилых помещениях и местах общественного пребывания людей. "С-СтройТех" выполнили работы по ее укладке на Республиканском стадионе, библиотеках, музеях, больницах, квартирах и коттеджах. Основные преимущества состава такой стяжки — высокая прочность, хорошая теплоизоляция, минимум пыли, экономия материала, быстрое схватывание раствора, создание ровной поверхности.

Быстро, без заливки нижних соседей будет готова ровная поверхность для любого покрытия. "С-СтройТех" первыми стали изготавливать и укладывать такую стяжку по классической схеме: раствор готовится на улице, по шлангам поднимается в квартиру и там высококвалифицированные специалисты сделают работу на высшем уровне.

У Вас нет нужды беспокоиться о поиске добросовестного подрядчика. Вот инструкция по реализации намеченных планов:
1. Позвонить по номеру: 555-622.
2. Принять замерщика в удобное время.
3. Получить расчет стоимости работ.
4. Сообщить дату, в которую вы готовы принять бригаду.
5. На следующий день порадоваться качеству и скорости выполнения работ.
6. Произвести оплату по договору. Да-да, оплата после выполненных работ.

Оставить нельзя, залить!

Чтобы узнать подробнее, звоните по телефонам: 555-622, 565-025 или переходите на сайт: https://mehstajka.ru/.

Отстранение от городской суеты: почему жизнь на даче – это идеальный способ расслабиться

► Адрес в Сыктывкаре: местечко Човью, улица первая Промышленная, 15. График работы: будни с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной.
Телефон: 8 (900) 975-46-18.
Реклама ООО "МЕБЕЛЬ КОМИ" ОГРН 1161101051880
Наступило лето и теперь на дачу можно и нужно ездить чаще. Можно переезжать на все три месяца, а то и больше. И просто отдыхать. Жить там все в свое удовольствие.

Загородный дом — прекрасная возможность быть постоянно на свежем воздухе, двигаться, заниматься посильным трудом. Утром можно выйти на веранду, насладиться чашкой кофе и слушать пение птиц. А вечером затопить баню и попариться от души. А еще загородная жизнь — прекрасные моменты, проведенные в кругу семьи и близких людей. Это занятия спортом, посиделки у костра, вкусный шашлык на мангале, езда на велосипедах по лесной тропе и много чего еще.

Даже простое выращивание обычных огородных растений – уже творческий процесс. Но дача – это не просто овощные грядки. Это возможность воплотить свои фантазии, создавая красоту вокруг себя. Особенно важно обустроить убранство своего дома так, чтобы в нем было максимально уютно и комфортно. И не сильно дорого. Ведь помимо дачи, где хочется обновить обстановку, есть еще и квартира, в которую тоже нужно что-то покупать.

Будет не лишним сделать косметический ремонт или обновить мебель, ведь она быстро изнашивается. Хочется, чтобы все было красиво и уютно, но при этом не сильно потратиться на все.

Вам поможет помочь "Мебель Коми". С магазином вы сможете обновить дачу по бюджетно и стильно.

Консультанты подготовили предложение специально для владельцев загородного домика:
• диван "На дачу" – 10 990 рублей;
• кресло "Уют" – 6990 рублей;
• шкаф "Дачный" – 11 500 рублей;
• кухня 1,6 – 18 990 рублей;
• стол и 4 табурета - 7990 рублей.

Обновляйте свои дома вместе с "Мебель Коми"!
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru