Подготовили более 30 тысяч водителей: история успеха школы ДОСААФ

ПОУ «Сыктывкарская школа ДОСААФ России» — образовательное учреждение, основной задачей которого является содействие укреплению обороноспособности страны, национальной безопасности и решению социальных проблем по направлениям патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан. Также там готовят специалистов массово-технических профессий.

За время работы организации в Сыктывкаре, сотрудники ДОСААФ России подготовили более 30 000 водителей транспортных средств различных категорий.

Историческая справка

ДОСААФ России является одной из старейших общественных организаций страны. Ее история связана с образованием ряда массовых оборонных организаций, в задачу которых входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны.

1952 год

Все началось 1 сентября. В этот день создали Сыктывкарский автомотоклуб ДОСААФ по приказу ЦК ДОСААФ СССР. В 1974 году организация переименовалась в автошколу ДОСААФ. А с 1994 – объединенная техническая школа РОСТО-ДОСААФ.

В кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием, изучало ручную гранату, основы тактики. В военно‑технической направленности велось изучение артиллерийского, пулеметного вооружения, устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от химического оружия. Успешно работали военно‑морские клубы, кружки планеристов, летные школы.

1961 год

16 января автомотоклубы перешли на хозрасчетные начала и их

переименовали в автошколы ДОСААФ в соответствие с приказом ЦК

ДОСААФ СССР.

Правительство возложило на ДОСААФ пропаганду и распространение военных, военно‑технических, авиационных и военно‑морских знаний среди членов общества.

1988 год

28 мая Сыктывкарскую радиотехническую школу ДОСААФ наградили Грамотой Краснознаменного восточного пограничного округа КГБ СССР– за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и укреплению шефства над пограничными частями.

1980-1986 годы

По итогам деятельности Сыктывкарскую школу ДОСААФ награждают за достигнутые успехи с почетными грамотами Министра обороны СССР, командующего Уральского военного округа, Областного Комитета КПСС и Совета Министров Коми АССР.

1947-1973 годы

В истории школы ДОСААФ можно охарактеризовать, как годы становления и признания роли школы в подготовке специалистов, наращивания учебно-материальной базы и популяризации военно-технических видов спорта.

1973-1991 годы

В этот период начался этап создания мощной учебно-материальной и спортивной базы, стремительный рост качества подготовки специалистов для Вооруженных Сил, расширение влияния школы в сфере военно-патриотического воспитания молодежи по всей Республике Коми и за ее пределами. Также в эти годы на базе школы провели целый ряд всесоюзных и всероссийских соревнований по авто- мото и радиоспорту. Создали целую сеть технических кружков и клубов юных спортсменов. В это же время школа получила признание от Правительства Республики Коми как общественно-полезная и значимая организация в регионе.

1994 год

В истории школы начался этап становления на новом уровне, с учетом рыночного хозяйствования и жесткой конкуренции. Начался поиск путей и подходов в подготовке специалистов и решении финансовых проблем, на базе имеющегося длительного опыта, сложившихся традиций и новых задач!

Школе удалось сохранить основной костяк педагогических кадров, поддержать их в трудных экономических условиях. Кроме того выйти на очередной виток признания Правительством Республики Коми и администрации города, как важного звена в военно-патриотическом воспитании населения и подготовке специалистов, центра

спортивно-массовой работы с молодежью.

В этом неоценимая заслуга, как штатного состава, так и ветеранов школы, которые последовательно продолжают вести свою нелегкую ношу воспитателя и наставника молодежи. Среди них ветераны более чем с двадцатилетним стажем работы в ДОСААФ.

ДОСААФ сегодня

Школа по-прежнему остается одной из лидеров по количеству выпускников. В 2024 году всего за шесть месяцев 400 человек прошли подготовку массовым техническим профессиям. А по военно-учетной специальности выпустились более 30 человек.

Начальник учреждения Бурнашова Ксения Владимировна поделилась планами продолжать обновлять автомобильную технику, развивать учебно-материальную базу, совершенствовать методы подготовки кандидатов в водители.

Членам ДОСААФ и обучающимся на две категории одновременно предоставляются скидки. Также можно задействовать материнский капитал.

Отзывы



— Ученики сдают все с первого раза. Преподаватели толково объясняют, а главное действительно учат.



— Преподаватели с юмором, занятия проходят интересно, как теория, так и практика. Можно подстроить время вождения под себя. Расскажут все нюансы экзамена. Документы сами направляют в ГАИ, ни о чем думать не надо. Все делают за тебя, тебе остается лишь учиться и сдать экзамен.