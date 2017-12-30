Сэкономили деньги, место и время – льготы на топливо для жителей Коми

"После переезда в Сыктывкар — делится Владимир, в семье остро встал вопрос с отоплением. Супруга мечтала о частном доме, о чистой экологии для детей. Но когда осуществилась мечта, мы поняли, что половину хозяйственных построек занимают дрова. Я трачу львиную долю свободного времени на распил, потом дети таскают то из сарая, то в сарай, несколько раз сушим, складываем в поленницы. Жизнь в частном доме превратилась в постоянную работу, порой бессмысленную. Одной машины дров едва хватает на несколько месяцев и так по кругу." – резюмирует глава семейства.
Владимир Кузнецов и его семья перебрались в город Сыктывкар из небольшого поселка в республике, решили сменить квартиру в провинции на частный дом вблизи столицы региона и целый год они пытались адаптироваться к новой жизни и новым обязанностям.