Сэкономили деньги, место и время – льготы на топливо для жителей Коми

"Мы, наверное, с год так прожили, непросто было войти в новый ритм — продолжает Владимир Кузнецов. "Друзей пригласили на новоселье. Они и поделились с нами контактами, где заказывают брикеты. Рассказали про выгодные условия для жителей региона с печным отоплением. Супруга все посчитала — дебет и кредит, в целом получалось заметно выгоднее, но какое-то время мы все-таки медлили. Привычное всегда кажется лучше и удобнее. Но не в этом случае. Сейчас ругаю себя, что раньше не прислушался и не заказал брикеты сразу." — подводит итоги Владимир.



Преимущества топливных брикетов и пеллетов очевидны



Во-первых, покупка дров, всей необходимой для хранения, перемещения, распила и нужных манипуляций техники и садового оборудования значительно дороже в сравнении с покупкой привезенного на дом готового к растопке брикета.



Во-вторых, топливные брикеты или пеллеты почти не требуют личного участия человека. Они представляют собой готовый продукт, который не нужно пилить, складывать, хранить в особых условиях, а после не нужно проводить уборку территории от пиломатериалов.



В-третьих, брикеты безопасны, экологичны, не склонны к гниению и их расход очевидно меньше, чем дров. Брикеты и пеллеты тепло вырабатывают в разы быстрее и сохраняют намного дольше, что помогает значительно сэкономить семейный бюджет, особенно сейчас, когда действуют льготные условия.