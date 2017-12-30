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Сэкономили деньги, место и время – льготы на топливо для жителей Коми

"После переезда в Сыктывкар — делится Владимир, в семье остро встал вопрос с отоплением. Супруга мечтала о частном доме, о чистой экологии для детей. Но когда осуществилась мечта, мы поняли, что половину хозяйственных построек занимают дрова. Я трачу львиную долю свободного времени на распил, потом дети таскают то из сарая, то в сарай, несколько раз сушим, складываем в поленницы. Жизнь в частном доме превратилась в постоянную работу, порой бессмысленную. Одной машины дров едва хватает на несколько месяцев и так по кругу." – резюмирует глава семейства.

Владимир Кузнецов и его семья перебрались в город Сыктывкар из небольшого поселка в республике, решили сменить квартиру в провинции на частный дом вблизи столицы региона и целый год они пытались адаптироваться к новой жизни и новым обязанностям.
 
 
 
 
"Мы, наверное, с год так прожили, непросто было войти в новый ритм — продолжает Владимир Кузнецов. "Друзей пригласили на новоселье. Они и поделились с нами контактами, где заказывают брикеты. Рассказали про выгодные условия для жителей региона с печным отоплением. Супруга все посчитала — дебет и кредит, в целом получалось заметно выгоднее, но какое-то время мы все-таки медлили. Привычное всегда кажется лучше и удобнее. Но не в этом случае. Сейчас ругаю себя, что раньше не прислушался и не заказал брикеты сразу." — подводит итоги Владимир.

Преимущества топливных брикетов и пеллетов очевидны

Во-первых, покупка дров, всей необходимой для хранения, перемещения, распила и нужных манипуляций техники и садового оборудования значительно дороже в сравнении с покупкой привезенного на дом готового к растопке брикета.

Во-вторых, топливные брикеты или пеллеты почти не требуют личного участия человека. Они представляют собой готовый продукт, который не нужно пилить, складывать, хранить в особых условиях, а после не нужно проводить уборку территории от пиломатериалов.

В-третьих, брикеты безопасны, экологичны, не склонны к гниению и их расход очевидно меньше, чем дров. Брикеты и пеллеты тепло вырабатывают в разы быстрее и сохраняют намного дольше, что помогает значительно сэкономить семейный бюджет, особенно сейчас, когда действуют льготные условия.
 
 
 
 
Данная льгота закреплена в Постановлении Правительства Республики Коми № 685 от 30.12.2017 года и изменениях к нему от 30.05.2023 г. №252 о максимальных розничных ценах на твердое топливо.

В Республике Коми люди, проживающие в домах с печным отоплением, могут воспользоваться специальной льготой и приобрести топливные брикеты по цене гораздо ниже рыночной. Так, средняя оптовая рыночная цена брикетов в регионе составляет около 6 тысяч рублей за тонну. А льготная регулируемая цена брикетов без доставки меньше в три раза – 2376 рублей за тонну. Трехкратная выгода это то, ради чего точно стоит сменить привычный вид топлива на более прогрессивный.

Если вы владелец дома и отапливаете его печью или твердотопливным котлом, вам стоит выделить немного своего времени и оформить справку-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением.
 
 
 
 
А компания ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" поможет вам решить вопрос покупки и доставки новых топливных средств.

ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" несколько лет занимается производством топливных брикетов смешанных, преимущественно хвойных пород, а также их реализацией в розницу, в том числе по льготной справке, в Республике Коми по привлекательной цене, которая за 1 тонну составляет от 2376 рублей.

Специальные цены по справке действительны в следующих районах Республики Коми:
Усть – Куломский - 2376 рублей Сысольский - 2376 рублей
Сыктывдинский - 2376 рублей
Корткеросский - 2376 рублей
Сыктывкар - 2376 рублей
Ижемский район - 2558 рублей.
Розничная цена на топливные брикеты по адресам в селе Усть–Кулом, улица Центральная, 2 и в Сыктывкаре, улица Колхозная, 85.

"Мы быстро оформили заказ в "ЭНЕРГОТРАСТ 11", все доставили до самого дома, еще и выгрузили и сложили все сами, брикеты сразу помогли освободить пространство во дворе и доме, навели порядок и чистоту. Одним словом, избавление от дров и пыли пошли интерьеру на пользу. Всю зиму и большую часть весны не знали проблем с теплом, топится брикет очень быстро, тепло держит долго, а на сэкономленные деньги уже собираемся в отпуск. Я очень доволен, спасибо!" — подводит итог Владимир Кузнецов, теперь постоянный клиент компании.
Дети, лагерь, отдых
 
 
 
Узнать больше о видах топливных брикетов, гранул, пеллетов, ценах
и льготных условиях можно на сайте компании по ссылке: https://energotrast11.ru/.

Приобрести топливные брикеты и гранулы можно за наличный расчет или с помощью банковской карты по адресам:
— село Усть–Кулом, улица Центральная, 2, (производственная база);
— Сыктывкар, улица Колхозная, 85 (склад).

Оформить заказ также возможен на сайте компании и по телефону:
+7 (912) 865-77-35.
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