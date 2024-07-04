Утонул на глазах у друзей: в Коми спасатели ищут в реке погибшего подростка

В Сосногорске инициирована процессуальная проверка по факту утопления подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, вчера, 3 июля, в районе поселка Поляна, на реке отдыхала компания друзей. Один из молодых людей решил искупаться в неположенном месте, в какой-то момент 17-летний юноша стал уходить пол воду и уже не вынырнул. Свидетелями этого трагического происшествия стали двое его друзей.