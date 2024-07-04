Утонул на глазах у друзей: в Коми спасатели ищут в реке погибшего подростка
- 08:30 4 июля
- 16+
- Татьяна Зубова
В Сосногорске инициирована процессуальная проверка по факту утопления подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Напомним, вчера, 3 июля, в районе поселка Поляна, на реке отдыхала компания друзей. Один из молодых людей решил искупаться в неположенном месте, в какой-то момент 17-летний юноша стал уходить пол воду и уже не вынырнул. Свидетелями этого трагического происшествия стали двое его друзей.
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми приступили к процессуальной проверке по данному факту.
В настоящий момент осуществлены осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также проводятся остальные необходимые мероприятия для выяснения всех причин и обстоятельств данной трагедии. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Добавим, на место трагедии выезжали спасатели. Водолазы исследовали дно реки в поисках утонувшего подростка. Кадры спасательной операции опубликовал у себя на странице руководитель Сосногорского района Ильдар Махмутов.
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