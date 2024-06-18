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Администратор одного из ночных клубов Сыктывкара жестоко избил посетителя

Администратор одного из ночных клубов Сыктывкара жестоко избил посетителяФото из архива "Про Город"

Сыктывкарский городской суд рассмотрел вынес приговор 24-летнему местному жителю. Сыктывкарец, работая администратором в ночном клубе, ударил несколько раз посетителя по голове. Об этом сообщает прокуратура столицы Республики Коми. 

Как установил суд, администратор ночного клуба 4 ноября 2023 года совершал обход помещения. Рядом со сценой он пододвинул одного из гостей увеселительного заведения, после чего тот толкнул его в спину. Сотрудник клуба воспринял это как акт агрессии и нанес гостю множественные удары по голове. Пострадавшего гостя пытались вывести с танцпола в фойе, но администратор продолжал бить его в область головы. В итоге мужчина потерял сознание. Его госпитализировали. 

В суде обвиняемый свою вину не признал – говорил, что в его действиях не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшему. Мужчина уверял суд, что клиент ночного клуба получил травмы голосу от падения на пол. 

Суд назначил сыктывкарцу наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.иПриговор не вступил в законную силу.

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