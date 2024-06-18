Администратор одного из ночных клубов Сыктывкара жестоко избил посетителя

Сыктывкарский городской суд рассмотрел вынес приговор 24-летнему местному жителю. Сыктывкарец, работая администратором в ночном клубе, ударил несколько раз посетителя по голове. Об этом сообщает прокуратура столицы Республики Коми.

Как установил суд, администратор ночного клуба 4 ноября 2023 года совершал обход помещения. Рядом со сценой он пододвинул одного из гостей увеселительного заведения, после чего тот толкнул его в спину. Сотрудник клуба воспринял это как акт агрессии и нанес гостю множественные удары по голове. Пострадавшего гостя пытались вывести с танцпола в фойе, но администратор продолжал бить его в область головы. В итоге мужчина потерял сознание. Его госпитализировали.