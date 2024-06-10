В Сыктывкаре автобус въехал на электрический столб

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Вечером 9 июня в Сыктывкаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса маршрута № 101. Инцидент произошел около 21:30 на улице Первомайская, 74, где автобус врезался в электрический столб. От удара столб упал, повредив при этом припаркованный рядом автомобиль Mitsubishi Galant.

По данным управления ГИБДД МВД по Коми сообщил, что водитель автобуса, мужчина 1967 года рождения, потерял контроль над управлением, что привело к столкновению с опорой линии электропередач. В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса, девочка 2010 года рождения, которая получила ушиб головы, однако, к счастью, ее состояние оказалось стабильным, и госпитализация не потребовалась.

На место происшествия быстро прибыл аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по ГО и ЧС города Сыктывкара, который приступил к обеспечению безопасности на месте ДТП, оградив территорию специальной лентой.