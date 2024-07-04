В Сосногорске мальчик обратился в полицию, чтобы спастись от побоев отчима

В Сосногорске 11-летний мальчик обратился в полицию и просил направить его в приют, дабы избежать насилия со стороны сожителя матери. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, 36-летний житель города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал сына своей сожительницы. Мальчик, будучи в беспомощном состоянии и финансовой зависимости от агрессора вынужденно терпел насилие по отношению к себе. В какой-то момент, устав от побоев, школьник обратился в правоохранительные органы, где объяснил ситуацию в семье и просил направить его в приют.