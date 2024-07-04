В Сосногорске мальчик обратился в полицию, чтобы спастись от побоев отчима
- 07:30 4 июля
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске 11-летний мальчик обратился в полицию и просил направить его в приют, дабы избежать насилия со стороны сожителя матери. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Как уточняется в материалах дела, 36-летний житель города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал сына своей сожительницы. Мальчик, будучи в беспомощном состоянии и финансовой зависимости от агрессора вынужденно терпел насилие по отношению к себе. В какой-то момент, устав от побоев, школьник обратился в правоохранительные органы, где объяснил ситуацию в семье и просил направить его в приют.
После показаний пострадавшего агрессора задержали, и завели в отношении него уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что имеющий ещё непогашенную судимость фигурант периодически избивал и свою сожительницу. Теперь горожанину вновь предстоит ответить перед законом. Ему инкриминируют сразу две статьи: истязание малолетнего и нанесении побоев. Следователи собрали доказательственную базу и направили дело в суд, где его рассмотрят по существу.