В Коми пройдут патриотические акции в День памяти и скорби
- 14:30 20 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся огни в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийские акции “Огненная картина войны” и “Свеча памяти” организует общественное движение “Волонтеры Победы”.
Старт мероприятия в 4 утра у мемориалов во всех населенных пунктах Республики Коми.
Также на территории Мичуринского парка в Сыктывкаре появится огненная картина войны в 22:30 21 июня. Эта акция проходила в 2023 году во всех регионах Российской Федерации и в 30 других странах.
К акции могут присоединиться все желающие. Кроме того, на сайте деньпамяти.рф началась онлайн-акция, где каждый может зажечь виртуальную свечу и выразить дань уважения павших героям ВОв.
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