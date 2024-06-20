В Коми пройдут патриотические акции в День памяти и скорби

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся огни в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийские акции “Огненная картина войны” и “Свеча памяти” организует общественное движение “Волонтеры Победы”.

Старт мероприятия в 4 утра у мемориалов во всех населенных пунктах Республики Коми.