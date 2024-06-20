Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пройдут патриотические акции в День памяти и скорби

В Коми пройдут патриотические акции в День памяти и скорби Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся огни в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийские акции “Огненная картина войны” и “Свеча памяти” организует общественное движение “Волонтеры Победы”. 

Старт мероприятия в 4 утра у мемориалов во всех населенных пунктах Республики Коми. 

Также на территории Мичуринского парка в Сыктывкаре появится огненная картина войны в 22:30 21 июня. Эта акция проходила в 2023 году во всех регионах Российской Федерации и в 30 других странах. 

К акции могут присоединиться все желающие. Кроме того, на сайте деньпамяти.рф началась онлайн-акция, где каждый может зажечь виртуальную свечу и выразить дань уважения павших героям ВОв. 

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости