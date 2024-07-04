В Сыктывкаре 4 июля ожидается 30-градусная жара

Синоптики рассказали, какой будет погода в Республики Коми сегодня, 4 июля.

По информации специалистов, в этот день на территории региона ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, который будет сопровождаться грозой. Ночью теплый южный ветер 7-12 метров в секунду усилится во время грозы - синоптики предупредили о порывах до 15-18 метров в секунду. Днем ветер подует с запада, его скорость составит 7-12 метров в секунду, однако местами порывы могут достигнуть 17-22 метров в секунду. Температура в ночные часы не опустится ниже +18...+23С, днем воздух прогреется до экстремальных +27...+32С. Специалисты также отметили, что в некоторых северных районах ночью ожидается прохладная погода - около +8...+13С, днем потеплеет до +22...+27С.