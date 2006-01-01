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Отдых и личностное развитие: устройте лучшее лето для своего ребенка

Совсем скоро наступают каникулы, а значит близится время организации досуга ребенка, что требует особого внимания и подготовки со стороны взрослых. Ведь лето для детей – это не только возможность повеселиться, но и шанс узнать что-то новое. Каждый родитель выбирает разный досуг для ребенка. Один отвезет свое чадо в деревню к бабушке с дедушкой, второй даст возможность ребенку остаться дома, чтобы он провел больше времени со своими сверстниками, а третий будет ответственно выбирать летний лагерь.

Отдых в лагере – не просто обычные летние каникулы, это важная ступень к взрослению ребенка. Это прекрасная возможность дать своему чаду некоторую свободу, которая поможет ему стать более независимым, самостоятельным и ответственным. Временное освобождение от родительской опеки позволяет детям развивать в себе чувство собственного "Я" и перейти на новую ступень личностного развития. В лагере у школьников будет возможность приобрести ценные навыки общения, научиться работать в команде, расширить круг друзей и знакомых.

Также родители могут взять долгожданный отпуск на лето и вместе с детьми отправиться в путешествие в другую страну или город. Познакомиться с новым местом, получить незабываемые эмоции и впечатления. И помимо культурно-развлекательной программы как следует отдохнуть всей семьей.

Еще за летний период у родителей появляется прекрасная возможность больше внимания уделить питанию и здоровью ребенка. Потому что оно должно быть полноценным, сбалансированным. Для детей раннего возраста характерна высокая потребность в витаминах и минеральных веществах. В рационе ежедневно должны присутствовать свежие фрукты, овощи и ягоды.

Поэтому "Про Город" подготовил для вас подборку компаний и магазинов, которые помогут вам организовать лучшее лето для вашего ребенка.

Развивайтесь
вместе со "Стартум"

Проведите это лето в "Стартум"!
►Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 74.
Телефон: 8(900)974-44-55.
Реклама ИП Широбоков Д.Г.
ИНН 110109710632
Детский центр предлагает клуб "Летний позитив". Ваши дети не будут скучать ни одной минуты, каждый день насыщен событиями из самых разных областей знаний – мультипликация, финансовая грамотность, научные эксперименты, уникальные мастер-классы.

"Летний позитив" принимает деток уже не первый год, многие приходят каждые летние каникулы и это пожалуй, лучший комплимент!
Немножко приоткроем занавес летней программы.

День 1. Поезд в Хогвартс:
– распределение по факультетам;
– олимпиадная математика – расшифровка древних посланий;
– опыты с магнитами – левитация;
– мастер-класс "Философский камень" (эпоксидная смола);
– волшебный фонарь.
День 2. Форт Боярд:
– командные игры в стиле Форт Боярд на логику, внимательность и память;
– лаборатория – гелевые свечи в морской тематике;
– мозговая битва.
День 3. Тайная комната:
– шахматные задачи. Таблица умножения;
– задания на внимательность;
– мастер-класс– создание патронуса;
– научная лаборатория – энергия фруктов и природное электричество.
Плюс каждый день лего-робототехника и Scratch программирование.

7 причин, почему туристы
выбирают "Орион Тур"

►Адреса в Сыктывкаре:
8(912)86-22-275, 8(8212)40-04-68, 8(800)30-27-275.
Телефон: улица Советская, 12.
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Планировать отдых с турагентством — это удобно и выгодно. Ведь в "Орион Тур" вам и отель подберут, и визу оформят, и помогут с приобретением билетов к месту отдыха. А еще на популярных направлениях готовые туры обходятся дешевле самостоятельных путешествий в то же место.

Кроме того есть еще 7 причин, почему туристы выбирают "Орион Тур":
• создание идеального путешествия, где каждая деталь продумана до мелочей;
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