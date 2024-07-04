С июля 2024 действует строгий запрет, все: новое правило коснется всех, у кого есть дача и огород
- 11:05 4 июля
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- Служба новостей
В последнее время участились случаи привлечения дачников к ответственности за незаконное выращивание петрушки кудрявой. Хотя сама культивация этого растения не запрещена, любые действия, связанные с получением из него наркотических веществ, могут повлечь за собой серьезные правовые последствия.
Согласно действующему законодательству, выращивание петрушки кудрявой для личного использования в пищевых или декоративных целях не является противоправным. Однако сбор и переработка семян этого растения с целью извлечения наркотических средств рассматриваются как незаконный оборот наркотиков, за который предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Опасность петрушки кудрявой заключается в том, что из ее семян можно получить маслянистый экстракт, содержащий психоактивное вещество апиин. По своим свойствам апиин близок к наркотическим анальгетикам, таким как морфин, поэтому его оборот строго контролируется законом.
Эксперты юридического портала "Объясняем.РФ" поясняют, что садоводы, уличенные в незаконном обороте семян петрушки кудрявой, могут быть привлечены к ответственности по статье 228 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера изъятой продукции, нарушителям грозят штрафы до 40 000 рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
Важно отметить, что простое выращивание петрушки кудрявой на дачном участке само по себе не является правонарушением. Для привлечения к ответственности необходимо доказать факт сбора и переработки семян с целью извлечения наркотического средства. Это должно быть установлено в ходе расследования правоохранительными органами.
Чтобы избежать возможных обвинений, садоводам и огородникам следует внимательно изучить внешние признаки петрушки кудрявой и исключить ее случайное появление на участке. Это растение отличается от обычной петрушки более курчавыми и жесткими листьями, а также более слабым ароматом.
В случае непреднамеренного выращивания петрушки кудрявой, ее необходимо быстро и полностью уничтожить вместе с корневой системой, не допуская созревания семян. Это позволит избежать возможных претензий со стороны правоохранительных органов.
Даже если семена планируются к использованию в декоративных целях, сбор и переработка семян петрушки кудрявой строго запрещены. Любые действия, связанные с наркосодержащими веществами, могут быть расценены как незаконный оборот наркотиков.
Эксперты рекомендуют садоводам быть предельно внимательными и не допускать произрастания петрушки кудрявой на своих участках. Это поможет избежать ненужного внимания со стороны правоохранительных органов и потенциальных проблем с законом.
В случае сомнений или необходимости консультации, дачникам следует обращаться к специалистам, чтобы обезопасить себя от возможных правовых рисков.
Новые правила пребывания на дачах: ограничения и ответственность
В 2024 году в России вступают в силу обновленные правила использования загородной недвижимости, направленные на упорядочение ее эксплуатации и обеспечение безопасности граждан.
Основные положения новых правил:
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Сезонное пребывание на дачах: собственники смогут находиться на своих участках только в период с 1 апреля по 1 октября.
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Круглогодичное проживание в загородных домах: разрешается постоянное проживание в домах, оснащенных полным набором инженерных коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация, отопление).
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Типовые загородные дома без коммуникаций: такие дома не предназначены для круглогодичного проживания, поэтому их инженерные системы выводятся из эксплуатации на зимний период.
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Посещение загородных объектов вне сезона: с 1 октября по 1 апреля дачники могут посещать свои участки, но длительное проживание и использование коммуникаций не допускаются.
Исключения из правил:
- Владельцы индивидуальных жилых домов, зарегистрированных по месту жительства, могут проживать в своих домах круглогодично независимо от наличия коммуникаций.
- Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ и ОНТ), которые имеют собственные регламенты пребывания.
Значение и цели новых правил:
Установленные рамки использования загородной недвижимости призваны предотвратить путаницу и обеспечить ее эффективное использование. Они также повышают безопасность граждан в зимний период, когда неотапливаемые дома могут быть опасны.
Действия для собственников:
Владельцам дач и загородных домов необходимо привести свои объекты в соответствие с новыми правилами до 1 апреля 2024 года. При невозможности соблюдения сроков можно обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении отсрочки.
Ответственность за нарушение:
За несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей.
Дополнительная информация:
Новые правила не распространяются на временные постройки, используемые для хранения инвентаря.
Собственники, не имеющие возможности привести свои объекты в соответствие, могут рассмотреть варианты продажи или сдачи в аренду недвижимости.
Местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения или послабления в зависимости от региональных особенностей, пишет progorod62.ru.
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