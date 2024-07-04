В Сыктывкаре с 1 августа появятся новые автобусные маршруты

Фото из архива "Про Город"

Администрация Сыктывкара представила изменения в постановление касательно планирования регулярных пассажирских перевозок на период с 2023 по 2027 годы. С 1 августа будут запущены три магистральных маршрута: — №17м (автовокзал — с/х пригородный); — №18м (автовокзал — СЛПК); — №54м (автовокзал — CЛПK).

Кроме того, будут введены новые маршруты:

— №8 (опытная станция — школа №33); — №10 (дырнос — аэровокзал).

В рамках оптимизации сети уберут маршруты, которые дублируются:

— Маршрут №6 (дырнос — росгосстрах) будет заменен на маршрут №8; — Маршрут №20 (опытная станция — дырнос) уступит место маршруту №10; — Маршрут №17 (кардиоцентр — с/х пригородный) преобразуется в маршрут №17м; — Маршрут №18 (гостиница центральная — слпк) станет маршрутом №18м; — Маршрут №54 (ждв — улица славы) будет заменен на маршрут №54м; — Маршрут №12 (аэровокзал — слпк) заменят маршруты №18м и №54м.

Эти поправки направлены на улучшение транспортной сети, повышение качества обслуживания и улучшение доступности транспорта в утренние и вечерние часы для жителей отдаленных микрорайонов. Эти изменения приведут к увеличению бюджетных расходов города на транспортное обслуживание.

Ранее, начиная с 1 января 2024 года, был введен безлимитный проездной билет, объединены маршруты №9 и №29, отменены маршруты №5 и №55, а также удлинены некоторые из существующих маршрутов.