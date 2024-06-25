Глава Коми принял беспрецедентное решение по ремонту дорог в Коми

Речь идет о школьных маршрутах В своём видеообращении к жителям Республики Коми руководитель региона Владимир Уйба обозначил амбициозную цель: привести в нормативное состояние все школьные маршруты в регионе в течение трёх лет. Это масштабный проект, направленный на обеспечение безопасности детей, которые ежедневно пользуются школьными автобусами.

В текущем году ремонтные работы затронут около 20 километров дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, а также 71 погонный метр моста через реку Летку у посёлка Якуньёль в Прилузском районе. Эти участки непосредственно задействованы в перевозке школьников, и их реконструкция является ключевым этапом в реализации стратегии по улучшению школьных маршрутов.

Всего по этим участкам проходит 10 маршрутов:

Прилузский район: 4 маршрута, обслуживающих сельские поселения Объячево и Гурьевка.

Сыктывдинский район: 1 маршрут, ведущий к деревне Парчег.

Сысольский район: 3 маршрута, обслуживающие сельские поселения Межадор, Куниб и Вотча.

Княжпогостский район: 2 маршрута, проходящие через городское поселение Емва, а также сельские поселения Серёгово и Тракт.

В Прилузском и Сысольском районах ремонтные работы уже начались, а в остальных муниципалитетах они стартуют в июле.

Финансовые инвестиции:

На ремонт дорог регионального значения будет направлено 210 миллионов 250 тысяч рублей.

На ремонт школьных маршрутов, расположенных на дорогах местного значения, будет выделено 159 миллионов рублей.

Хотя в рамках проекта уже проводятся ремонты, огромное количество дорог по-прежнему находится в плачевном состоянии. 25 маршрутов общей протяжённостью около 240 километров не рекомендуются к эксплуатации, В Республике Коми всего 244 школьных маршрута. Правительство Коми сделает всё необходимо для приведения в нормативное состояние каждой дороги, по которой ежедневно курсируют школьные автобусы, сообщил глава Коми.