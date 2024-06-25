Глава Коми принял беспрецедентное решение по ремонту дорог в Коми
- 07:30 25 июня
- 6+
- Иван Огурцов
Речь идет о школьных маршрутах
В своём видеообращении к жителям Республики Коми руководитель региона Владимир Уйба обозначил амбициозную цель: привести в нормативное состояние все школьные маршруты в регионе в течение трёх лет. Это масштабный проект, направленный на обеспечение безопасности детей, которые ежедневно пользуются школьными автобусами.
В текущем году ремонтные работы затронут около 20 километров дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, а также 71 погонный метр моста через реку Летку у посёлка Якуньёль в Прилузском районе. Эти участки непосредственно задействованы в перевозке школьников, и их реконструкция является ключевым этапом в реализации стратегии по улучшению школьных маршрутов.
Всего по этим участкам проходит 10 маршрутов:
- Прилузский район: 4 маршрута, обслуживающих сельские поселения Объячево и Гурьевка.
- Сыктывдинский район: 1 маршрут, ведущий к деревне Парчег.
- Сысольский район: 3 маршрута, обслуживающие сельские поселения Межадор, Куниб и Вотча.
- Княжпогостский район: 2 маршрута, проходящие через городское поселение Емва, а также сельские поселения Серёгово и Тракт.
В Прилузском и Сысольском районах ремонтные работы уже начались, а в остальных муниципалитетах они стартуют в июле.
Финансовые инвестиции:
- На ремонт дорог регионального значения будет направлено 210 миллионов 250 тысяч рублей.
- На ремонт школьных маршрутов, расположенных на дорогах местного значения, будет выделено 159 миллионов рублей.
Хотя в рамках проекта уже проводятся ремонты, огромное количество дорог по-прежнему находится в плачевном состоянии. 25 маршрутов общей протяжённостью около 240 километров не рекомендуются к эксплуатации, В Республике Коми всего 244 школьных маршрута. Правительство Коми сделает всё необходимо для приведения в нормативное состояние каждой дороги, по которой ежедневно курсируют школьные автобусы, сообщил глава Коми.
По оценке Минстроя Коми, на это потребуется 3,5 миллиарда рублей. Для более ускоренного решения вопроса главою принято беспрецедентное решение. С 2025 года на ремонт автодорог, задействованных в движении школьных автобусов, из дорожного фонда республики будет направляться по одному миллиарду рублей в год в течение трех лет. Таким образом, к 2027 году включительно в Республике Коми завершат работу по приведению всех школьных маршрутов в нормативное состояние, заявил Владимир Уйба.