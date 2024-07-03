Их ждет длиннейшая светлая полоса: Павел Глоба пророчит удачу для двух знаков в июне 2024 года

По словам знаменитого астролога Павла Глобы, 4 июля станет днем, наполненным звездным светом и космической энергией. Два знака зодиака могут рассчитывать на мощное воздействие удачи и благоприятных звездных влияний, начиная с этой даты. Уникальные энергетические потоки и планетарные констелляции откроют перед ними двери к улучшению жизненной траектории, сообщает ko44.ru.

Овны: На Гребне Успеха

Первым счастливчиком станет знак Овна. Известные своей энергичностью, целеустремленностью и страстью к новаторству, Овны могут ожидать колоссальный вдохновляющий прилив удачи с 5 июля. Однако уже сегодня вы можете почувствовать это благоприятное влияние.