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В Эжвинском районе Сыктывкара женщина попала под поезд

В Эжвинском районе Сыктывкара женщина попала под поездСкриншот из видео очевидца

На железнодорожных путях в Эжвинском районе Сыктывкара произошла трагедия: погибла женщина. Инцидент произошел в 02:50 4 июля. На видеозаписи, распространившейся в интернете, видно, как горожанка переходила через рельсы. Затем повернулась спиной к приближающемуся грузовому поезду и пошла по жд-путям.

Женщина шла медленно, будто не осознавая, что сзади мчится поезд. По сообщениям очевидцев, пострадавшая могла быть в нетрезвом состоянии.

Согласно информации Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте, в результате столкновения женщина, 1980 года рождения, скончалась.

Сотрудники линейного управления МВД на транспорте проводят расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, в Сыктывкаре из окна жилого здания выпал мужчина. Из-за полученных травм он умер.

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