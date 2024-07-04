В Эжвинском районе Сыктывкара женщина попала под поезд
- 17:15 4 июля
- 16+
- Инесса Богатая
На железнодорожных путях в Эжвинском районе Сыктывкара произошла трагедия: погибла женщина. Инцидент произошел в 02:50 4 июля. На видеозаписи, распространившейся в интернете, видно, как горожанка переходила через рельсы. Затем повернулась спиной к приближающемуся грузовому поезду и пошла по жд-путям.
Женщина шла медленно, будто не осознавая, что сзади мчится поезд. По сообщениям очевидцев, пострадавшая могла быть в нетрезвом состоянии.
Согласно информации Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте, в результате столкновения женщина, 1980 года рождения, скончалась.
Сотрудники линейного управления МВД на транспорте проводят расследование обстоятельств происшествия.
Напомним, в Сыктывкаре из окна жилого здания выпал мужчина. Из-за полученных травм он умер.
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