В Эжвинском районе Сыктывкара женщина попала под поезд

На железнодорожных путях в Эжвинском районе Сыктывкара произошла трагедия: погибла женщина. Инцидент произошел в 02:50 4 июля. На видеозаписи, распространившейся в интернете, видно, как горожанка переходила через рельсы. Затем повернулась спиной к приближающемуся грузовому поезду и пошла по жд-путям.

Женщина шла медленно, будто не осознавая, что сзади мчится поезд. По сообщениям очевидцев, пострадавшая могла быть в нетрезвом состоянии.