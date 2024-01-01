Почему в Доброграде жить хорошо

Какая экология в Доброграде?

В городе безупречная экология. Он построен на месте слияния двух рек, Нерехты и Арги, и окружен сосновым лесом. Строители сохранили уникальный природный ландшафт. В городе чистый воздух и собственная артезианская скважина — пить воду можно прямо из-под крана. Отопление в квартирах автономное: можно регулировать температуру, беречь природу и экономить на коммунальных платежах.



Это первый город во Владимирской области, где реализован раздельный сбор мусора: его здесь не только сортируют, но и правильно утилизируют. В городе отсутствуют вредные производства.



В Доброград часто приезжают отдыхать, а затем, увидев всю красоту города и оценив инфраструктуру, остаются жить. Совсем недавно город получил сельскую ипотеку на покупку строящихся и готовых квартир и таунхаусов всего под 3% годовых. Сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей. Льготная ставка фиксирована и не подразумевает изменения цены на недвижимость. Также доступно еще одно выгодное предложение — рассрочка от застройщика сроком до 5 лет.



Если вы ищете место для комфортной жизни, то смело отправляйтесь в Доброград.



Приезжайте отдыхать и оставайтесь жить!