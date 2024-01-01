 
Почему в Доброграде жить хорошо
Люди все чаще стали перебираться из мегаполисов в малые города. Главная причина переезда — невозможность соблюсти баланс между работой и личной жизнью. Мы больше ценим свое время, которое в крупных городах нередко тратится на путь из одной точки в другую. Исследователи приходят к выводу, что комфортнее всего жить в небольших населенных пунктах, оснащенных развитой инфраструктурой.

Такая идея нашла свое подтверждение в новом городе России, который отвечает последним тенденциям мировой урбанистики.
Что такое Доброград?
Доброград расположен в 2,5 часах от Москвы в одном из самых живописных мест Владимирской области. Идея нового города зародилась у основателя "Askona Life Group" Владимира Седова.

В основе создания города лежит концепция slow city: вся необходимая инфраструктура находится в радиусе 15 минут от дома пешком, на самокате или велосипеде. Теперь время, которое в мегаполисах тратится на дорогу и пробки, можно разделить с семьей, посвятить спорту и хобби.
 
В Доброграде городская среда подстраивается под потребности человека. В городе ведется малоэтажная застройка, а его генплан предполагает деление территории на три условные зоны. Активная зона предназначена для молодого поколения и дает доступ к большому числу активностей. Светская — пространство для людей постарше, которым важны социальные сервисы и места для семейного досуга. Третья зона — усадебная, предназначена для тех, кто предпочитает размеренный темп жизни. Продуманное зонирование территории обеспечивает комфортные условия для жизни и самореализации сразу трех поколений семьи.
Генеральный план I и II очереди строительства Доброграда
 
 
 
ГДЕ ЖИТЬ В ДОБРОГРАДЕ?
Все здания в городе интегрированы в природный ландшафт. Фасады выполнены из натурального камня и дерева, поэтому не отвлекают внимание от красоты окружающей среды. Здесь присутствует уникальный стиль, и именно этим Доброград отличается от других городов, которые веками формировались под влиянием истории и экономики. Все архитектурные решения разработаны в соответствии с собственным кодом города, при этом отсутствуют участки с однообразной застройкой.

В городе представлено несколько форматов жилья: таунхаусы, квартиры и земельные участки.

Самый популярный формат жилья — таунхаусы. Их площадь варьируется от 80 до 160 квадратных метров. Такие дома имеют различную планировку: могут включать мастер-спальню с персональной гардеробной, кухню-гостиную и террасу. Каждый таунхаус оснащен автономным отоплением, отдельным входом, собственным парковочным местом и небольшим придомовым участком.

Квартиры расположены в домах с низкой этажностью, у каждой есть собственная кладовая. А в самих квартирах - удобные гардеробные, просторные кухни-гостиные с панорамным остеклением и спальные комнаты с большими лоджиями. Парковки предусмотрены по внешнему контуру дома, поэтому дворы без машин, чистые и безопасные.
Готовые таунхаусы в Доброграде
 
 
 
Безопасность в Доброграде
Жители чувствуют себя спокойно не только в стенах собственного дома, но и на улицах. Территория полностью огорожена. В городе установлены контрольно-пропускные пункты с современной биометрической системой контроля доступа: она распознает лица, автомобильные номера и временные QR-пропуска. В городе действует круглосуточное видеонаблюдение, а также работает собственная служба охраны, которая каждый час патрулирует улицы.


Где учиться в Доброграде?

Особое внимание в Доброграде уделяется образованию. Дети развиваются в соответствии с современными международными стандартами. На территории города функционирует образовательный комплекс "МИР": частная школа для учеников 1-11 классов и детский сад для детей 3-6 лет. Школа основана на практико-ориентированном подходе, когда дети учатся по индивидуальным программам и развивают soft skills. Вместо домашних заданий — кружки, научные эксперименты и творческое развитие.

Кроме того, в сентябре 2024 года на территории города откроются: муниципальная школа на 875 мест, детский сад на 220 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Обучение и пребывание в них будет полностью бесплатным.
Образовательный комплекс "МИР", включающий в себя
школу и детский сад
 
 
 
Где лечиться в Доброграде?
Доброград выбирают для переезда жители со всей России, в том числе из южных и северных регионов, климат которых может негативно сказаться на здоровье. В 12 километрах от города функционирует Первый клинический медицинский центр (ПКМЦ) — многопрофильная клиника с высококлассными специалистами и современным оборудованием. ПКМЦ предоставляет услуги по 53 медицинским направлениям, от диагностики до реабилитации.

На территории самого Доброграда уже открыт кабинет врача общей практики, а совсем скоро появится поликлиника.
Первый клинический медицинский центр
 
 
 
Чем заняться в Доброграде?
Доброград - это место для активного отдыха. Одноименный четырехзвездочный парк-отель включает в себя три корпуса, 250 номеров различного уровня комфорта, спа-комплекс и подогреваемый бассейн на открытом воздухе. В городе расположены 3 ресторана с разнообразной кухней.

В теплое время года в Доброграде функционирует летний театр со сценой на воде на 3000 человек — единственная официальная выездная площадка Большого театра.

Зимой на глади озера проводится ледовое шоу со звездами мирового фигурного катания: Евгением Плющенко, Ириной Слуцкой и другими. Ежегодно в городе проходят музыкальные фестивали и выступления популярных артистов, среди которых Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан и Леонид Агутин.
Сцена на воде с амфитеатром на 3000 зрителей - визитная карточка Доброграда
Доброград — отличное место для занятий спортом всей семьей. В городе функционирует спорткомплекс "Гранд-Арена", парк семейного отдыха, уличные воркаут-площадки. Жители и гости могут воспользоваться футбольными, баскетбольными и волейбольными полями, теннисными кортами, мини-гольфом, всесезонным тренировочным центром, пейнтболом и тиром. Кроме того, на территории города расположены: крупнейший в России вейк-парк с бассейном площадью 25000 квадратных метров, скейт-парк, роллердром, лыжные и велосипедные трассы, а также первый в регионе гольф-клуб "Crystal Lakes" на 9 лунок (еще 9 откроются в этом году).
 
 
 
Какая экология в Доброграде?
В городе безупречная экология. Он построен на месте слияния двух рек, Нерехты и Арги, и окружен сосновым лесом. Строители сохранили уникальный природный ландшафт. В городе чистый воздух и собственная артезианская скважина — пить воду можно прямо из-под крана. Отопление в квартирах автономное: можно регулировать температуру, беречь природу и экономить на коммунальных платежах.

Это первый город во Владимирской области, где реализован раздельный сбор мусора: его здесь не только сортируют, но и правильно утилизируют. В городе отсутствуют вредные производства.

В Доброград часто приезжают отдыхать, а затем, увидев всю красоту города и оценив инфраструктуру, остаются жить. Совсем недавно город получил сельскую ипотеку на покупку строящихся и готовых квартир и таунхаусов всего под 3% годовых. Сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей. Льготная ставка фиксирована и не подразумевает изменения цены на недвижимость. Также доступно еще одно выгодное предложение — рассрочка от застройщика сроком до 5 лет.

Если вы ищете место для комфортной жизни, то смело отправляйтесь в Доброград.

Приезжайте отдыхать и оставайтесь жить!
Вид на готовые кварталы Доброграда
 
 
 
Контактная информация:
Адрес: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Доброград, Звёздный бульвар,
здание 1, подъезд № 4.

Телефон: 8(499)283-14-88.
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