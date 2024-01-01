Почему в Доброграде жить хорошо

ГДЕ ЖИТЬ В ДОБРОГРАДЕ?
Все здания в городе интегрированы в природный ландшафт. Фасады выполнены из натурального камня и дерева, поэтому не отвлекают внимание от красоты окружающей среды. Здесь присутствует уникальный стиль, и именно этим Доброград отличается от других городов, которые веками формировались под влиянием истории и экономики. Все архитектурные решения разработаны в соответствии с собственным кодом города, при этом отсутствуют участки с однообразной застройкой.
В городе представлено несколько форматов жилья: таунхаусы, квартиры и земельные участки.
Самый популярный формат жилья — таунхаусы. Их площадь варьируется от 80 до 160 квадратных метров. Такие дома имеют различную планировку: могут включать мастер-спальню с персональной гардеробной, кухню-гостиную и террасу. Каждый таунхаус оснащен автономным отоплением, отдельным входом, собственным парковочным местом и небольшим придомовым участком.
Квартиры расположены в домах с низкой этажностью, у каждой есть собственная кладовая. А в самих квартирах - удобные гардеробные, просторные кухни-гостиные с панорамным остеклением и спальные комнаты с большими лоджиями. Парковки предусмотрены по внешнему контуру дома, поэтому дворы без машин, чистые и безопасные.