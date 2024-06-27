Сбербанк вводит новую комиссию с 28 июня

С 1 июля Сбербанк вводит комиссию за пополнение карт других банков с кредитной "СберКарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложения или сайты других банков. Размер комиссии составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, пишет портал banki.ru.

«Если вы переводите деньги с кредитной "СберКарты" на счет в другой банк через "Сбербанк Онлайн", приложение или сайт другого банка, может взиматься комиссия. Это важно учитывать, если вы используете кредитную "СберКарту" для пополнения карт других банков, электронных кошельков или оплаты кредитов в других банках», — сообщается на сайте Сбербанка.