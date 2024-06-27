Сбербанк вводит новую комиссию с 28 июня
- 00:20 28 июня
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- Служба новостей
С 1 июля Сбербанк вводит комиссию за пополнение карт других банков с кредитной "СберКарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложения или сайты других банков. Размер комиссии составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, пишет портал banki.ru.
«Если вы переводите деньги с кредитной "СберКарты" на счет в другой банк через "Сбербанк Онлайн", приложение или сайт другого банка, может взиматься комиссия. Это важно учитывать, если вы используете кредитную "СберКарту" для пополнения карт других банков, электронных кошельков или оплаты кредитов в других банках», — сообщается на сайте Сбербанка.
Пример расчета комиссии: если клиент переводит 1000 рублей с кредитной карты на карту другого банка через приложение этого банка, комиссия составит минимальные 390 рублей.
Другой пример: при пополнении электронного кошелька на 100 000 рублей с кредитной "СберКарты", комиссия будет равна 3 000 рублей.
Наиболее выгодным способом использования кредитной "СберКарты" остаются оплаты покупок в магазинах и интернете. За такие операции комиссия не взимается, на них распространяется беспроцентный период и начисляются бонусы "Спасибо от Сбербанка", — отмечают в банке.
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