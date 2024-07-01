Владимир Уйба передал гуманитарный груз бойцам СВО

В день ветеранов боевых действий глава Коми Владимир Уйба вручил участникам спецоперации ключи от новых автомобилей. Во время церемонии военнослужащие также получили из рук губернатора награды.

Сегодня для участников СВО отправлено два автомобиля, квадроцикл, гуманитарный груз и технические средства. В состав гуманитарной помощи вошли 400 единиц сухого душа, три антидроновые покрывала и письма от детей из Сыктывкарского детского дома №3.