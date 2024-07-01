Владимир Уйба передал гуманитарный груз бойцам СВО
- 20:15 1 июля
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- Инесса Богатая
В день ветеранов боевых действий глава Коми Владимир Уйба вручил участникам спецоперации ключи от новых автомобилей. Во время церемонии военнослужащие также получили из рук губернатора награды.
Сегодня для участников СВО отправлено два автомобиля, квадроцикл, гуманитарный груз и технические средства. В состав гуманитарной помощи вошли 400 единиц сухого душа, три антидроновые покрывала и письма от детей из Сыктывкарского детского дома №3.
На отправке гуманитарной помощи присутствовал глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Он рассказал, как их муниципалитет помогает фронту техникой: жители Сосногорска уже отправили 16 автомобилей. В ближайшее время для госпиталя направят автобус на 54 места для перевозки больных.
Глава района также отметил, что по поручению Владимира Викторовича Сосногорский газоперерабатывающий завод начал выпуск небольшого количества оружейных стоек для пулеметов. Эти стойки необходимы и ожидаются земляками.
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