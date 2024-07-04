Сразу два жителя Усть-Куломского района сдали в Росгвардию найденное оружие

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Куломском районе местные жители передали в руки Росгвардии обнаруженные оружейные предметы. Пресс-служба Росгвардии по Республике Коми сообщает, что в июне этого года один из местных жителей, рыбача на берегу реки Вычегда неподалеку от села Усть-Кулом, нашел под деревом в лесу охотничье одноствольное ружье, завернутое в мешок. В это же время другой житель того же села нашел мелкокалиберную охотничью винтовку в заброшенной охотничьей избушке в верховьях реки Помос.

Оба мужчины обратились в отделение лицензионно-разрешительной службы по Усть-Куломскому району, чтобы добровольно сдать найденное оружие. Согласно действующему законодательству, за сдачу оружия добровольцы получат денежное вознаграждение.

Ранее другой житель Коми, напротив, заплатил штраф за потерянное ружье. Неприятный инцидент произошел с охотником во время езды на снегоходе. Сельчанин не зафиксировал, как следует, ружье, и из-за большой скорости и шума от мотора не заметил, когда оно упало в снег. Найти пропажу мужчина так и не смог.