Сбер сохранил повышенную ставку по флагманскому вкладу "Лучший %"

Максимальная доходность по вкладу останется на уровне 18% годовых

Банк принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18% годовых по своему флагманскому вкладу "Лучший %". Изначально акция действовала до конца июня на деньги, которые не хранились на других вкладах в Сбере в предыдущие два календарных месяца.

Максимальная ставка 18% годовых по-прежнему доступна клиентам при вложении средств на шесть или семь месяцев по всей линейке ("Лучший %", "Лучший % Премьер" и "Лучший % Лидер") при выборе выплаты процентов по вкладу в конце срока.

"Лучший %" — самый популярный вклад в линейке Сбера и является лучшим вкладом на банковском рынке по версии сервиса "Сравни.ру". В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада "Лучший %" в открытиях составляла 40%, а в 2024-м выросла до 59%. За год баланс клиентов на данном продукте вырос в 3,3 раза и составляет 41% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.

Открыть вклад можно онлайн из приложения СберБанк Онлайн или в офисе банка. Для открытия вклада можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 миллионов рублей в месяц со своих счетов и карт в других банках — по номеру счета или через Систему быстрых платежей.