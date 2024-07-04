Сбер сохранил повышенную ставку по флагманскому вкладу "Лучший %"
- 12:30 4 июля
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- astakhovaxenia
Максимальная доходность по вкладу останется на уровне 18% годовых
Банк принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18% годовых по своему флагманскому вкладу "Лучший %". Изначально акция действовала до конца июня на деньги, которые не хранились на других вкладах в Сбере в предыдущие два календарных месяца.
Максимальная ставка 18% годовых по-прежнему доступна клиентам при вложении средств на шесть или семь месяцев по всей линейке ("Лучший %", "Лучший % Премьер" и "Лучший % Лидер") при выборе выплаты процентов по вкладу в конце срока.
"Лучший %" — самый популярный вклад в линейке Сбера и является лучшим вкладом на банковском рынке по версии сервиса "Сравни.ру". В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада "Лучший %" в открытиях составляла 40%, а в 2024-м выросла до 59%. За год баланс клиентов на данном продукте вырос в 3,3 раза и составляет 41% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.
Открыть вклад можно онлайн из приложения СберБанк Онлайн или в офисе банка. Для открытия вклада можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 миллионов рублей в месяц со своих счетов и карт в других банках — по номеру счета или через Систему быстрых платежей.
Дмитрий Володин, директор дивизиона "Сбережения клиентов" Сбербанка:
"Мы наблюдали высокий запрос на сберегательные продукты на рынке и в июне улучшили условия по всей продуктовой линейке, в том числе подняли ставку по нашему флагманскому продукту "Лучший %" до 18% годовых. В результате за июнь число клиентов по всем вкладам и накопительным счетам Сбера возросло на 1 миллион, количество открытий вкладов — на 1,6 миллионов. В связи с высоким спросом клиентов мы решили сохранить повышенную ставку на наш флагманский продукт."
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