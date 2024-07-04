В Сыктывкаре из окна выпал человек

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре произошел трагический случай: из окна жилого здания выпал человек. Судя по сообщениям в социальных сетях, инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля. Мужчина, выпавший из окна дома на улице Кутузова, погиб на месте.

Следственный Комитет по Республике Коми в настоящее время проводит процессуальную проверку, чтобы установить причины и условия смерти мужчины 1987 года рождения.

Напомним, в Сыктывкаре на улице Ручейная около 12 часов дня 4 июля водитель газели сбил 16-летнего подростка. Ребенок 2007 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте и угодил по колеса авто. У подростка медики диагностировали перелом левой ноги со смещением, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.