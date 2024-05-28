Относятся к клиентам как к семье: холдингу “Динамика” 15 лет

В конце марта холдинг “Динамика” отметил свой 15-ый день рождения. В честь красивой даты сотрудники компании сыктывкарского филиала организовали праздник и пригласили своих клиентов на торжественное событие.

Для гостей подготовили развлекательную программу, легкие закуски, а бармены подавали коктейли. Встречали посетителей под виртуозную игру известного сыктывкарского скрипача. Когда все были в сборе, поприветствовать клиентов лично на сцену вышел директор автосалона “Динамика” в Сыктывкаре Артем Рудольф.

— Я искренне рад видеть вас сегодня здесь. Это большой период для нашей компании. Спасибо, что проходите с нами эти сложные пути и разделяете этот праздник.

15 лет холдинг “Динамика” заботится о том, чтобы клиенты получали удовольствие от покупки автомобиля. И каждый день создают атмосферу доверия и надежности. В столице Коми филиал распахнул свои двери в 2012 году.

Как прошел праздник

В честь дня рождения в компании решили не принимать подарки, а дарить их присутствующим. Музыкальными сюрпризами стали выступления солистки театра оперы и балета и участника местной кавер-группы.

Кстати, прямо во время торжества ряды клиентов салона пополнила еще одна семейная пара. Домой они отправились на новой OMODA под дружные поздравления присутствующих.

В ходе празднования гостей проверяли на знание автомобильных деталей. Им нужно было на ощупь назвать часть устройства машины, например колодку или сайлентблок, и получить за это приз. Все участники успешно справились с заданием. Также ведущий провел лотерею и вручал ценные презенты.

Финальными подарками стали светодиодное шоу, фейерверк и именинный торт.

Мнение клиентов

Участие салона в жизни покупателей после продажи продолжается. В “Динамику” приезжают на техническое обслуживание и на ремонт. Коллектив салона относится к клиентам, как к друзьям и даже семье. Главная задача компании — сделать клиента счастливым и у нее это получается. Подтверждение тому — отзывы гостей.

— В октябре мы приобрели автомобиль “Джейку”. Он красивый, современный, большой, необычный. При этом доступный по цене для его характеристик. Мы на нем проехали уже пол-России. Очень впечатлены, как авто держит трассу. Проверили во всех условиях: дождь, снег, гололед, мороз. Мы довольны, — поделилась Екатерина.

— Мы покупали “Мицубиси Аутлендер” почти два года назад. Машина замечательная, ни разу не подвела. Ездили по Коми и большим городам. Авто выбирали долго, обошли все салоны. И только в “Динамике” выбрали то, что нам необходимо. Когда эту увидели, сразу решили — берем ее. В ней 7 мест, для поездок с внуками, — рассказали Ольга и Георгий.

Что нового?

Уже сейчас в салоне представлена новинка — полноприводный кроссовер JAECOO J8.



Модель объединяет в себе современные технологии и брутальный дизайн. Выразительный внешний облик флагманского кроссовера подчеркивают стильные 20-дюймовые литые диски из алюминия, фирменная решетка радиатора, светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка и большая панорамная крыша, оборудованная люком.

Модель оснащена системой отключения карданного вала, что повышает экономию топлива. Авто чувствует себя уверенно в любых обстоятельствах: снег, грязь и даже потеря сцепления одного или нескольких колес.

JAECOO J8 представлен в трех комплектациях

Базовая комплектация ACTIVE включает в себя богатый набор полезных и приятных опций: эргономичные кресла водителя и переднего пассажира, оборудованные электрорегулировками, мультимедийно-развлекательный комплекс диагональю 24,6 дюйма с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, подсветка салона с гаммой из 255 различных цветов, двухзонный климат-контроль, работу которого можно настроить при помощи голосового управления. В том числе в базовое оснащение входят обогревы руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя, сидений первого и второго ряда, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, система помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

Комплектация SUPREME дополнительно включает в себя оформление потолка под черный бархат, отделку сидений натуральной кожей Nappa черного или коричневого цвета. Также регулируемый валик сиденья водителя, передние кресла с функцией массажа, электрорегулируемую опору для ног у переднего пассажира, электропривод рулевой колонки в четырех направлениях, встроенный видеорегистратор, систему ароматизации воздуха с тремя ароматами, дополнительные подушки безопасности и систему контроля усталости водителя.

Топовое исполнение SUPREME V сохраняет за собой полный набор опций, кроме того, комплектуется инновационной системой полного привода с управлением вектором тяги AWD TORQUE-VECTORING. Функция применяет небольшое тормозное усилие к переднему колесу, когда автомобиль поворачивает за угол. Тем самым уменьшая его проскальзывание и улучшая отзывчивость управления. Также система служит для выравнивания курса на нестабильных поверхностях

Становитесь частью холдинга “Динамика” и получайте удовольствие от вождения каждый день!

Контакты

Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 211 (напротив нового автовокзала). Узнать больше о выгодных предложениях можно по телефону: 8(8212) 25-11-33.