В Коми уровень достижения национальных проектов по итогам 2023 года составил почти 100%

В 2023 году Республика Коми приняла участие в реализации 11 национальных проектов, что обеспечило выполнение 42 региональных инициатив. Процент достижения по нацпроектам составил 98, 15%, при среднем показателе по России в 98, 11%. Такие данные предоставило министерство экономического развития Коми.

Полностью завершены проекты "Культура", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", а также "Экология". Проекты "Демография" и "Образование" достигли уровней выполнения в 99, 53% и 99, 44% соответственно. Другие проекты, такие как "МСП", "Безопасные и качественные дороги", "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда", продемонстрировали выполнение выше 95%.