В Коми уровень достижения национальных проектов по итогам 2023 года составил почти 100%
- 13:45 4 июля
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- Инесса Богатая
В 2023 году Республика Коми приняла участие в реализации 11 национальных проектов, что обеспечило выполнение 42 региональных инициатив. Процент достижения по нацпроектам составил 98, 15%, при среднем показателе по России в 98, 11%. Такие данные предоставило министерство экономического развития Коми.
Полностью завершены проекты "Культура", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", а также "Экология". Проекты "Демография" и "Образование" достигли уровней выполнения в 99, 53% и 99, 44% соответственно. Другие проекты, такие как "МСП", "Безопасные и качественные дороги", "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда", продемонстрировали выполнение выше 95%.
Контрольно-счетная палата Республики Коми отметила некоторые недочеты. Практика проектного управления показывает, что успешность проектов обычно не превышает 50%, но в государственном секторе, благодаря цифровому мониторингу рисков, этот показатель выше.
Опыт нужно учитывать при реализации новых проектов до 2036 года.
Значимые итоги 2023 года:
— Построено 8 объектов: 3 образовательных учреждения (в Сыктывкаре, Объячеве и Усть-Ижме), 3 спортивных комплекса (в Ухте, Объячеве и Микуни), лечебный корпус (в Усть-Цильме) и социокультурный центр (в Пажге).
— Проведено благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, расселение из аварийного жилья. Оказана материальная поддержка семьям, образовательные, культурные и медицинские организации оснащены новым оборудованием.
Не завершено строительство двух объектов: амбулатории в Усть-Выми и школы в Эжвинском районе из-за отсутствия положительного заключения экспертизы и задержек поставок строительных конструкций.
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